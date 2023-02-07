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又一偵察氣球現蹤拉丁美洲 北京罕見認了：來自中國

編譯中心／綜合6日電
美國空軍4日以響尾蛇飛彈射落在美國領空漂蕩多日的中國偵察氣球。北京罕見承認另一個目前在拉丁美洲上空飛行的高空偵察氣球也來自中國。(路透)
美國空軍4日以響尾蛇飛彈射落在美國領空漂蕩多日的中國偵察氣球。北京罕見承認另一個目前在拉丁美洲上空飛行的高空偵察氣球也來自中國。(路透)

美國軍方上周末擊落斜跨美國本土的中國偵察氣球，在中國當局高調抗議的同時，北京也罕見承認另一個目前在拉丁美洲上空飛行的高空偵察氣球也來自中國。

美國五角大樓上周末確認，另一個中國偵察氣球正在拉丁美洲上空飛行，情況類似在美國領空出現的高空偵察氣球。對此，中國外交部發言人毛寧6日(周一)在例行記者會上承認第二個「無人飛艇」也來自中國，屬民用性質，用於飛行試驗。中方的說詞與第一個在美國被發現的氣球一樣，聲稱是受氣候影響，而且氣球自身控制能力有限，嚴重偏離了預定路線，所以誤入拉美和加勒比上空。

到目前為止，拉丁美洲國家基本上對第二個中國偵察氣球保持沉默。哥倫比亞空軍上周六表示，監測到一個5.5萬英尺（1.67萬公尺）的高空飛行物飛越其領空。哥斯大黎加民航部門也表示，類似在美國發現的高空氣球也在其領空出現。

哥倫比亞空軍對這個飛行物進行了跟蹤，直至它離開哥倫比亞領空。哥國空軍表示，這個飛行物被確認沒有對該國的國家安全和防衛以及民航安全構成威脅。

新聞周刊報導說，儘管中國近年來在哥倫比亞大力擴展經濟機會，但是哥倫比亞與北京的政治及安全關係並非緊密，而是有限的，因為哥倫比亞擔心與中國深化政治和安全關係將損害哥國與美國的緊密重要關係。

英國廣播公司（BBC）援引美國前參謀長聯席會議主席麥克·穆倫(Michael Mullen)的話說，中國偵察氣球事件不是偶發事故，是有意而為，是為了獲取情報。穆倫還駁斥中國有關「氣球被風颳偏方向」的說法，指出這些氣球是能夠操縱的，因為上面有螺旋槳和舵。

氣球 北京 英國

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