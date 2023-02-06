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星雲法師圓寂 享壽97歲 創建佛光山 「我沒舍利子」

本報系記者／綜合報導
台灣佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，其所傳播的人間佛教影響深遠。(本報系資料照)
台灣佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，其所傳播的人間佛教影響深遠。(本報系資料照)

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午離世，享耆壽97歲。星雲法師1967年在台灣創建佛光山，畢生提倡「人間佛教」，力主入世佛教，讓台灣佛教走出傳統框架，在台灣佛教史上具開創性地位。

星雲法師生於1927年，江蘇江都人，1949年來台灣擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編「人生雜誌」。1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院，1967年在高雄開創佛光山。

病痛纏身 「出家人不怕死」

星雲法師罹患糖尿病40多年，2011年中風，經治療後病況穩定，持續在全球奔走弘法；2016年，星雲再度中風，雖移除腦部血塊，此後較少公開露面。星雲法師中風後身體狀況走下坡，每兩天要進高雄長庚醫院洗腎，他意志力強韌，曾告訴醫療團醫師「出家人不怕死」。

星雲擅長以通俗化方式解說佛法，用大眾化形式讓佛教融入生活，首創佛教唱片、電視弘法，2011年底落成的佛陀紀念館，則是他希望藉園區、活動，甚至美食吸引大眾親近佛法的又一創舉。

弘揚佛法 慈善工作遍全球

佛光山眾多佛法、文教、慈善、傳播組織，至今擁有全球道場逾200所，佛教學院10多所，出家弟子逾千人，信眾數百萬人。1991年創辦的國際佛光會，在全球擁有170多個協會，並因積極在第三世界從事教育、慈善工作，在2003年成為全台首個具聯合國非政府組織特殊諮詢委員地位的佛教團體。

人生幸福 享受苦難與空無

星雲看重文字及傳播力量，創辦佛教第一份日報「人間福報」，並設立人間衛視等。2008年，他以寫書版稅等成立公益信託教育基金，接連舉辦POWER教師獎、真善美新聞傳播獎與華文文學星雲獎等，在教育、新聞和文化界都散播影響力。他在1998年提倡「做好事、說好話、存好心」的三好運動，台灣也至今人人耳熟能詳。

星雲法師早年寫下遺囑，並公布在2015年出版的《貧僧有話要說》(福報文化)最末篇〈真誠的告白—我最後的囑咐〉中。他在文中感念，他一生雖遭逢大時代的種種考驗，但感到人生非常幸福，對苦難、貧窮、奮鬥、空無都很享受。文中他談到自身最後的儀式，說自己沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，並說只要時時奉行人間佛教，就是對他最好的懷念。

星雲法師 中風 教育

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