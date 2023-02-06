星雲圓寂／佛教界經營之神 「藍海策略」先行者

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師5日離世，享耆壽96歲。(本報資料照片)

星雲法師 一手創建佛光山，相關組織及貢獻含括各領域。從12歲意外出家的窮小和尚，到擁有龐大教團、數百萬信眾的宗教大師，外界一般認為星雲法師靠的除了正統佛法，還有他靈活創新的經營能力與推廣精神。

遠見天下文化事業群創辦人高希均曾為文指出，星雲是佛教界「藍海策略」先行者，「星雲模式的人間佛教」則是藍海策略宗教版；宗教學者江燦騰也曾形容，星雲堪稱佛教界「經營之神」。正是出世的佛法與入世的企業手法相融，成就了星雲的佛光大業。

1953年，佛光山開山星雲大師在宜蘭的雷音寺弘法，為了讓青年學佛。(圖：佛光山文教基金會提供)

1992年，星雲在美國洛杉磯音樂中心成立「國際佛光會世界總會」。（圖：西來寺提供）

台灣推廣人間佛教的宗教人士眾多，星雲難得處是獨創「星雲模式」。「星雲模式的人間佛教」一書作者滿義法師指出，星雲模式貴在「說話的語言不同、弘化的方式不同」等；星雲永遠能抓緊時代脈動與需求，不忌傳統包袱，以當代人最能接受的方式推廣佛教。

1950年代，台灣在西方影響下，包括蔣介石夫婦等政商界要人都風行信仰基督教、天主教，佛教被貶為市井流俗。逢此佛教逆境，星雲先是成立念佛會，讓不識字者也能持經念誦；又成立青年歌詠隊、設立國文班乃至光華文理補習班，吸引青年、少年，作家鄭石岩都是當年受惠者。

江燦騰指出，星雲這些新穎作法，把人間佛教變成歡欣快樂、突破守舊形象的宗教，讓台灣的佛教徒對自己的信仰感到驕傲。「面對西方宗教的評比，再也不必退縮，讓人們對台灣佛教大大改觀，這是星雲最重要的貢獻之一。」

「傳燈—星雲法師傳」作者、人間福報前社長符芝瑛則指出，若以現代行銷觀點來說，星雲很早就活用市場區隔原理，更善於培養「消費習慣」。星雲廣設分齡、分眾團隊，旨在為成員心中「撒下菩提種子」；佛光山文化院院長依空法師，就坦言幼時全因嘴饞、想吃麵粉做的「佛手」等才參與兒童班，從此走上佛法路，「也許很多人都是從吃一個小佛手得度的」。

1957年，星雲首創灌錄佛教唱片；1962年，開啟電視弘法；1975年，他在國立藝術館舉行講座，讓佛教首次從窮鄉僻壤「登堂入室」走入國家殿堂；近年建成的佛陀紀念館，則呼應國人對觀光 園區的需求。可以說，只要有新的載體或社會趨勢出現，佛光山必搭上列車，這都出於星雲對時代的敏銳嗅覺，源頭則是讓佛法更無遠弗屆。

在星雲「文化、教育、慈善、共修」等四大主旨規畫下，佛光山相關組織照應了一個人自生至死所有層面。

新聞小辭典／人間佛教

坊間一般認為人間佛教源於民初太虛大師的「人生佛教」觀，由印順導師提出，再由星雲法師的佛光山、聖嚴法師創建的法鼓山、證嚴法師創的慈濟基金會承襲。星雲法師則在《星雲學說與實踐》序中指出，人間佛教應是釋迦 牟尼佛的學說，只是過去未在社會普及。

佛光山開山寮特助慈惠法師貼身跟隨星雲法師一甲子，指出釋迦牟尼佛一生深入人間，一心為人世解決問題，「人間佛教思想全是佛說的」。但佛說的話多達三藏十二部，後代高僧只能根據當時人需要提取，星雲法師正是最全面汲取人間佛教觀念並實踐的代表。