星雲圓寂／生死豁達 85歲預立遺囑 只留佛法真理

星雲法師。(本報系檔案照)

星雲法師 對生死豁達，早在85歲預立遺囑，三年後主持「佛法真義」講座首度對外公布，指個人財產約2000萬元台幣已捐公益信託教育基金，屬佛光山的資產都不是他的，他連一張紙也不留，一生沒積聚家累，留下的只有佛法真理。

星雲法師篳路藍縷創建佛光志業，將荒蕪一片的麻竹園打造成人間佛國，寺廟、道場、學校布建海內外，佛光山資產令人矚目，世俗眼光看似富可敵國，但星雲明白地說，他自己一無所有，那些都是十方大眾的。

星雲認為生死像四季循環，他曾在槍林彈雨中流亡、監獄蒙難，經歷心臟開刀，糖尿病 、中風 、骨頭跌斷等病痛，一生在死亡邊緣來回走過多次，他原以為活到80歲就好，哪知繼續活下來，於是85歲時預立遺囑，定名為「真誠的告白」。

遺囑說，人家以為他很有錢，其實他以貧窮為職志。童年他家貧如洗，老年人家以為他擁有多少學校、文化出版、基金會，但他自覺空無一物。「屬佛光山的資產，都不是我，我什麼都不要，連寫書稿費也全捐了」。

「我雖然建設很多寺院，但不想為自己建一房一舍」，星雲說，自己上無片瓦，下無寸土，但內心感覺世界都是他的。他一生不曾使用辦公桌，沒自己的櫥櫃、存款，一切都是大眾的、佛光山的，都歸社會，沒有什麼可分配，「你要，那麼多的書可隨地取一本做紀念，不要，有什麼良言好話也沒有用」。