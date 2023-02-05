拚連任升火待發…拜登費城演講 台下喊「再來四年」

拜登3日在民主黨全國代表大會上，支持者在拜登演講時高喊「再來四年」。（美聯社）

建制派民主黨 周末聚集在費城，向拜登 總統釋出訊息，表示黨內已準備完妥，支持他連任；拜登雖年屆八旬，但很早就說尋求連任，唯尚未正式宣布，雖然民調顯示支持率依然不振，但黨內一致團結，且共和黨 潛在對手猶在亂鬥，拜登情勢大好，極有可能正式宣布角逐連任。

拜登3日在民主黨全國代表大會上演說，對於競選連任，他說「一切才剛起頭」。（美聯社）

路透(Reuters)4日報導，賓州民主黨主席史崔特(Sharif Street)在州的黨大會上表示，熱烈期盼支持總統(尋求連任)；賓州是戰場州，但幫忙拜登在2020年擊敗前總統川普。

拜登年滿80，在黨內深受歡迎，雖然民調支持率仍算低迷，有人主張他該退位，讓給新生代出頭，但他表示有意追求連任，而且黨內沒有人宣布想出來挑戰他。

拜登3日在民主黨全國代表大會上演說，而他的共和黨潛在對手還沒由領導權苦戰中冒出頭；某些共和黨高層認為，黨內總統初選季時，角逐者會很多，而且會殺到刀刀見骨。

民主黨在2022年期中選相對強勁的表現，讓黨內對拜登及其他黨公職2024年選情，感到十分振奮。

數百黨內忠心支持者在拜登登台演講時，高喊「再來四年」。

拜登趁演講時自讚政府的成就，例如通過招牌式氣候變遷立法、投資國內基建、任命首位非裔女性最高法院大法官等。在一片喝彩聲中，拜登表示，「一切才剛起頭」。

拜登與副總統賀錦麗在演講前參加一場募款會；隨著拜登連任競選成形，各類募款會預計接下來數周會加緊進行。賀錦麗對金主們說，若是要用一個詞來描述2023年，那就是「動力十足」。

路透及艾普索斯(Ipsos)1月19日聯合民調顯示，拜登的滿意度為40%，逼近任期內最低水準；共和黨痛批他的辦公室及自宅找到機密文件。

拜登本周旅行全國，推銷2021年基建法通過1兆2000億元款項，興建各類基礎設施；在費城停留時，他推崇在當地施工，汰換老舊鉛管。