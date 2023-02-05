就業數字超給力 拜登連任行情加分

加州一家餐館正在招工，根據勞工部3日公布統計，失業率今年1月降至3.4%。（Getty Imges）

勞工部 公布的最新就業 報告，表現比外界預期來得更好，讓將在國會發表國情咨文(State of the Union)演說的拜登 總統政治行情獲得加分，也對未來幾周即將宣布競選連任的選情注入動能。

勞工部最新數據顯示，美國今年1月增加51萬7000個工作，遠遠超過經濟學者先前估算。拜登3日在白宮發表談話時誇讚就業表現亮麗，並說：「下周我將在國情咨文裡做報告，但今天我很樂意跟大家報告，我們經濟表現非常強勁。」

根據勞工部3日公布統計，美國失業率今年1月降至3.4%。

原本專家預期，今年1月增加就業大約有18萬5000個工作，失業率則在3.6%左右。2022年12月，美國失業率降至3.5%，增加26萬個就業機會。

經過修正之後，2022年全年就業統計比原本估算還要多出50萬個工作機會，因為11月與12月間就業市場蒸蒸日上。

勞工薪資成長幅度雖比疫情發生之前來得高，但已經開始趨緩，來到2021年7月以來的最低年增率。薪資成長幅度小、就業增加表現強勁以及失業率維持低點，對於正在設法抑制通膨、同時又要避免讓美國陷入經濟衰退的聯準會來說，具有重要參考作用。

拜登3日表示，美國失業率如今處於54年來最低點，上台以來的就業成長則創下美國史上總統就任前兩年表現最佳的紀錄。拜登上台時，受到疫情影響，美國就業率居高不下。拜登上台兩年以來，疫情期間遭到裁撤的許多工作，已經陸續恢復。

拜登在談話中說，去年夏天一路漲價的汽油、食物及其他商品，價格已經從最高點下降。他說，工資成長並未導致價格再次迅速攀升。

他指出：「簡而言之，我覺得拜登經濟計畫的確有效。過去兩年來，我們聽到很多人批評我的經濟方案。」他表示：「今天，數據統計讓人清楚看到我心裡一直明白的結果。批評人士與愛講酸言酸語者的看法是錯的。雖然我們努力過程中可能遇到挫折，由於美國勞工堅忍不拔的精神與決心，我們的計畫果然奏效。」