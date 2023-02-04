1月增51.7萬就業機會 市場火熱 抗通膨路還長

美國公布上月就業人口增加51萬多人，顯示經濟繼續成長，但也導致通膨下不來，投資人擔心聯準會還會再度升息。（美聯社）

勞工部3日公布報告，1月就業 機會經季節性調整，共增加51萬7000多個，為去年7月以來最多；更早之前幾個月，就業機會成長穩定減緩，因此經濟學者認為1月也該延續走勢，結果大出意外，也對想冷卻勞動市場以抗通膨的聯準會 造成挑戰。

紐約時報3日報導，長期觀察就業市場趨勢的經濟學者對最新就業報告驚呼連連；他們本以為就業機會成長還要逐漸冷卻一個月。

失業率3.14%最低 工資成長卻緩

增添就業市場生命力強勁的跡象是失業率，1月下跌到3.4%，為1969年以來最低。

企業僱員1月依然火熱，裁減臨時性季節工的數目比大多數年頭來得少，即便如此，工資成長仍持續走軟。

1月平均時薪比去年12月成長0.3%，相形去年同期則成長4.4%；顯示僱主加薪招聘員工的壓力或許正在減低。

拜登總統在白宮表示，簡而言之，拜登經濟學管用奏效，另批駁挑毛病的「唱衰合唱團」。

只是就業數據如此強勁，平添聯準會面臨的挑戰；聯準會想冷卻就業市場，多次升息 以平抑高通膨，1日聯準會升息一碼，為一年之內第八次升息，原本是希望企業能撙節開支，包括招聘員工。

美國公布上月就業人口增加51萬多人，顯示經濟繼續成長，拜登總統引為重要政績，但也因此導致通膨下不來，投資人擔心聯準會還會再度升息。（Getty Images）

全美每月25萬就業數 休閒娛樂業最旺

聯準會出招顯然讓就業市場降溫，但引發的勞工痛苦不多；自去年夏季以來，就業數成長已經放緩，但依舊在每個月25萬個以上，裁員數極少，即便納入科技公司一連串大裁員也是如此。

最近其他跡象也讓人有理由相信滾燙的經濟正在降溫；消費者開支去年底下跌，此一跡象指出，國人面對上漲的物價，終於變得更有戒心，大家儲蓄減少之中，另害怕景氣衰退。

此外住居市場顯然已經走疲；抵押貸款利率走高，許多有心買房的人認為太貴而卻步。

1月就業數據意味，官員們要泄掉勞動市場的動能，讓經濟更為平衡，還要加把勁。

就業報告指出，很多行業就業機會都增長；聯準會多次升息影響到就業市場，有些行業按理本該走軟，但連它們的就業都不差；領頭增加就業機會的是休閒娛樂業，包括餐廳、酒館及飯店，共增12萬8000個就業機會，醫療保健增加5萬8000個；專業及商業服務產業也擴大僱員。