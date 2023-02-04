我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

預防卵巢癌 醫界建議大多數女性切除輸卵管

記者胡玉立／綜合報導

有鑑於卵巢癌檢測極不可靠，醫界具領先研究及倡導地位的卵巢癌研究聯盟(Ovarian Cancer Research Alliance，OCRA)本周發出新聲明，擴大建議大多數女性，即使沒有基因突變的困擾，若決定不再生育兒女且正計畫進行其他婦科手術，宜同時「預防性切除輸卵管手術」，預防卵巢癌。

過去醫界主要敦促具卵巢癌高遺傳風險女性生完小孩後，通常40歲左右時，切除卵巢和輸卵管。如今OCRA擴大建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌，已獲數個醫療團體支持。

「卵巢癌是相對罕見疾病，」OCRA總裁兼執行長莫蘭(Audra Moran)說：「我們希望有卵巢的人明白風險，採取措施預防卵巢癌。」

預防性切除輸卵管手術是由醫生移除從卵巢通向子宮的輸卵管，但保留卵巢完好無損。保留卵巢仍可產生激素，對生活有益，可降低心臟病、骨質疏鬆症和性功能障礙等風險。

OCRA還開始向符合條件女性提供免費居家檢測盒，及早知道自己是否具有增加罹患卵巢癌和乳腺癌風險的BRCA1和BRCA2等基因突變。

莫蘭表示，年紀較輕的基因突變者可考慮只切除輸卵管，預防卵巢癌和避免提早停經；但她們的最佳治本之道仍是切除卵巢。

英國大型臨床試驗發現，用於早期檢測卵巢癌的成像掃描和血液檢測，不能及早發現癌症。OCRA指出，篩查測試的努力已經失敗，女性應考慮採取更積極措施。

由婦科癌症醫生組成的婦科腫瘤學會(Society of Gynecologic Oncology)支持OCRA新建議，讓基因檢測更易取得，敦促無遺傳風險女性進行預防性切除輸卵管手術。美國癌症協會(American Cancer Society，ACS)科學長達合特(Bill Dahut)也表示，該建議有很好的數據支持，顯示接受手術者的卵巢癌發病率較低。

根據ACS數據，卵巢癌在女性癌症死亡人數中排名第五，比任何其他女性生殖系統癌症死亡人數都多。它是特別隱蔽的惡性腫瘤，通常非常晚期才被診斷出來。美國每年約1萬9710名女性被診斷患有卵巢癌，約1萬3000名女性死於此症。

手術 檢測 癌症

上一則

CDC遏阻肥胖症 學童在校餐點將嚴格限糖限鹽

下一則

拜登賀錦麗訪費城 秀政績不忘猛批川普

延伸閱讀

若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌

若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌
手術引發併發症 宏碁前CEO蘭奇過世 享壽68歲

手術引發併發症 宏碁前CEO蘭奇過世 享壽68歲
術後心臟衰竭 裝葉克膜救他一命

術後心臟衰竭 裝葉克膜救他一命
甲狀腺動刀 最怕術後出血缺氧

甲狀腺動刀 最怕術後出血缺氧

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有