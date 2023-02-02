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FBI搜拜登德拉瓦州別墅 沒找到密件 帶走副總統時期手寫文稿

編譯潘勛／綜合1日電
聯調局探員1日上午到拜登總統位在老家德拉瓦州雷荷勃斯灘濱海度假別墅，搜索機密文件。但報稱沒有找到任何機密文件。圖為私人保全團隊1日在寓所外戒備。(路透)
聯調局探員1日上午到拜登總統位在老家德拉瓦州雷荷勃斯灘濱海度假別墅，搜索機密文件。但報稱沒有找到任何機密文件。圖為私人保全團隊1日在寓所外戒備。(路透)

聯邦調查局(FBI)1日搜索拜登總統位在德拉瓦州里霍伯斯灘(Rehoboth Beach)的別墅，未找到任何機密文件，僅帶走一些拜登以前擔任副總統時期的手寫便箋等材料，以供審核。

美聯社報導，此次聯調局搜索拜登海灘別墅，再加上1月搜索他在威明頓市(Wilmington)的住宅、及去年11月搜他在華府的舊辦公室，已三度尋找與拜登有關的處所，但幹員取走什麼物件，目前並不清楚。

三次搜索都獲拜登本人同意；幹員們正賣力判定，拜登擔任聯邦參議員、副總統時期的機密資訊，怎麼會遺落在他住家及舊辦公室，文件處理不當是否有犯法意圖，或只是疏失？在華府，機密文件處理時未經授權，並非前所未聞。

拜登總統一再被爆出找到機密文件，但又說不清楚來龍去脈。圖為大批媒體1日下午在白宮...
拜登總統一再被爆出找到機密文件，但又說不清楚來龍去脈。圖為大批媒體1日下午在白宮外，聽取白宮法律處發言人山姆斯出面說明，稱「白宮自始就非常透明公開」，同時尊重司法部調查。(美聯社)

執法人員搜索房屋是刑事偵辦的固定流程，但聯調局搜索現任總統的住家私宅，即便拜登與他的助手煞費心思，想把這件事跟前總統川普的事件，描繪成有所區別，也堪稱非比尋常。

川普保留幾百份機密文件等政府檔案，放在佛州海湖莊園自宅，又抗拒繳出，導致聯調局去年8月申請搜索票，到當地搜尋並沒收所有機密檔案。

拜登的私人律師包爾(Bob Bauer)表示，經司法部授權的聯調局幹員花三個半小時搜索總統的海灘度假別墅，「沒發現任何有蓋機密章的文件」。

包爾透過書面揭露這次搜索，試著把拜登及其團隊描繪成完全配合、透明；他描述這次搜索「按計畫」進行，「是司法部及時、徹底的流程之更進一步，我方將繼續完全支持、促成」。

美聯社表示，包爾並未提到川普，但書面聲明似乎想把調查拜登與川普的案子疊置比較；司法部先努力幾個月，想由川普佛州房子取回一切被帶到當地的機密文件，但徒勞無功，才有去年8月的持狀搜索，取走近36箱文件等其他物件。

相形之下，搜索拜登的前辦公室、德拉瓦州兩間房子，都在拜登自願、免持搜索狀之下進行。但是，聯調局自行搜索，反映出司法部決心取回任何可能的機密物件，而非仰賴口頭保證，說那些文件都安放就位。

拜登 川普 司法部

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