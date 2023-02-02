川普重返白宮有對手 前駐聯合國大使海理參戰2024

曾任駐聯合國大使的前南卡羅來納州長妮姬‧海理，將宣布參加共和黨總統初選。(路透)

川普 政府時期擔任駐聯合國大使的前南卡羅來納州 長妮姬‧海理(Nikki Haley)15日將宣布參加共和黨 初選，成為目前唯一表態將和川普爭取2024年總統候選人提名者。

路透報導，目前為止，除川普外，海理是第二位公開表態投入2024總統大選的共和黨人，她的加入會讓共和黨的提名競爭開始激烈。

消息人士指出，海理已發出邀請函，請支持者15日到查爾斯頓參加她宣布競選的大會；南卡是共和黨最先舉行初選的州之一，影響最後誰將出線。

曾任駐聯合國大使的前南卡羅來納州長妮姬‧海理，將宣布參加共和黨總統初選，角逐提名。(美聯社)

海理的雙親是印度移民，在南卡鄉村地區開服飾店，經營得很成功，海理則以超級保守之姿在共和黨內建立名氣，如果和民主黨爭取女權和種族問題的聲量，海理是絕佳人選。

在外交領域，海理憑著2017至18年間擔任美國駐聯合國大使的經歷，可對外宣稱她對保護美國的海外利益絕不會手軟。因為就在她大使任內，美國退出與伊朗的核武協議。這紙由前總統歐巴馬政府和伊朗所簽訂的協議，極不討共和黨歡心。

報導引述海理友人表示，她這麼早就宣布爭取提名，意在博取選民的注意，讓共和黨的提名戰熱鬧一些，否則只有川普和可能參選的佛羅里達州長德桑提斯兩人一來一往。德桑提斯尚未宣布投入2024總統競選。

知情人士說，許多共和黨金主和南卡州民選官員一直在物色取代川普的人選，因為他們並不看好川普再度當選白宮主人的前景。

海理和聯邦參議員史考特(Tim Scott)等南卡政要刻意避開川普28日在南卡州哥倫比亞市舉行的造勢大會，避免助長他在南卡的人氣。

川普上月28日告訴支持者，海理曾打電話告訴他考慮是否參選，「我說，如果妳要參選，就聽從妳的心意怎麼說吧。雖然她曾公開表示『我絕不會和我的總統競選』。」

海理如果出線，將是史上第一位女性共和黨總統候選人，也將是該黨第一位非白人總統被提名人。