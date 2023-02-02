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前同事舉報：首席大法官羅伯茲之妻涉「利益衝突」賺取6位數報酬

記者顏伶如／綜合報導
最高法院首席大法官羅伯茲和妻子珍‧蘇利文‧羅伯茲在2005年的最高法院首席大法官任命聽證會。(Getty Images)
最高法院首席大法官羅伯茲和妻子珍‧蘇利文‧羅伯茲在2005年的最高法院首席大法官任命聽證會。(Getty Images)

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲和妻子珍‧蘇利文‧羅伯茲。(Getty Images...
聯邦最高法院首席大法官羅伯茲和妻子珍‧蘇利文‧羅伯茲。(Getty Images)

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)2005年上任後，原為律師事務所合夥人的妻子珍‧蘇利文‧羅伯茲(Jane Sullivan Roberts)為了避嫌而辭職，轉行從事頂尖法律人才招募專員。不過，珍‧蘇利文‧羅伯茲一名前任同事日前向國會及司法部提出秘密檢舉，指控她的工作涉嫌利益衝突，要求國會與司法部展開調查。

根據紐約時報取得檢舉函，波士頓律師普萊斯(Kendal Price)指出，珍‧蘇利文‧羅伯茲的工作是為知名律師事務所尋找頂尖法律人才，賺取仲介費高達數百萬元，但某些獲得招聘的人才後來自行創業，處理與最高法院有關的訴訟案件，構成道德疑慮。

66歲的普萊斯在12月提出的檢舉函中寫道，司法系統應該知道有法官家屬收取律師事務所六位數報酬，尤其是最高法院。

美國廣播公司(ABC)報導，羅伯茲夫妻並未回應採訪要求，最高法院也未發表評論。

普萊斯透過律師發表聲明表示，沉默多年如今終於出面舉報，原因在於最高法院受理哪些案件，對於司法系統有著重大影響，特別是如果其中涉及社會大眾看不到的影響力。他說，「有關最高法院道德操守的爭議與辯論，讓我無法繼續對於手邊掌握資料保持緘默，無論出面舉報是否使得我的事業與私人領域受到衝擊。」

普萊斯與珍‧蘇利文‧羅伯茲曾在馬里蘭州一家法律事務所共事。普萊斯2013年遭到開除之後，曾對珍‧蘇利文‧羅伯茲以及其他主管提告。

最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)在聲明中說，所有大法官均遵守道德規範，並根據法律公布財務狀況，羅伯茲夫妻先前已查詢聯邦法官行為守則，包括一份2009年公布的諮詢意見書，內容裡寫道法官不必單純因為配偶從事法律人才招募專員工作而迴避。

羅伯茲 蘇利文 司法部

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