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FBI去年11月中曾搜拜登私人辦公室 白宮「從未交代」

編譯潘勛／綜合31日電
媒體報導指，聯邦調查局幹員曾於去年11月中旬搜索拜登總統之前位於華府智庫「賓大中心」辦公室，但此事外界並不知道，讓人質疑白宮處理機密文件的透明度。(美聯社)
媒體報導指，聯邦調查局幹員曾於去年11月中旬搜索拜登總統之前位於華府智庫「賓大中心」辦公室，但此事外界並不知道，讓人質疑白宮處理機密文件的透明度。(美聯社)

知情人士指出，拜登幕僚去年11月2日於他華府私人辦公室找到機密文件、歸還國家檔案局(NARA)之後，在拜登律師團同意下，聯邦調查局(FBI)曾搜索該辦公室；但聯調局幹員是否另外找到其他機密文件，目前不得而知。但這次聯調局的搜索，白宮等事先都未對外說明。

華爾街日報(WSJ)1月31日報導，後來經揭露，拜登在去年12月德拉瓦州自宅又找到機密文件，挑起拜登處理國家機密的疑慮，也讓白宮陷入守勢，不主動公開處理不當文件的方式。

即使司法部長加蘭德(Merrick Garland)已任命許景(Robert Hur)為特別檢察官，調查為何、何以機密文件隨著拜登流動，白宮及司法部都沒透露聯調局去年11月搜索拜登私人辦公室一事；加蘭德表示，聯調局去年11月9日起評估那些處理不當的文件，是否觸犯聯邦法律。

司法部發言人拒絕評論，白宮發言人尚未回應詢問。

賓州大學(University of Pennsylvania)發言人歐齊歐(Ron Ozio)就聯調局該次搜索，向司法部提問相關問題。

WSJ指出，最初在華府拜登私人辦公室發現文件後，司法部考慮派聯調局幹員監督拜登律師團，到拜登家各處屋子，尋找是否有其他機密文件，但最終沒有執行。

拜登律師團在德拉瓦州他家車庫找到其他文件，繳給執法單位，接下來1月20日，聯調局搜索拜登威明頓市(Wilmington)住家；拜登律師團隊表示，搜索前便授權讓聯調局得以找遍拜登家全部，為時12小時。

許景預計本周開始工作，偵辦按理要好幾個月。

共和黨率領的眾院監督問責委員會31日下午訪談國家檔案局的法務長，並做筆錄；委員會對NARA有管轄權，正執行廣泛偵辦，了解發現的文件、向NARA、白宮、特勤局及拜登私人辦公室要求資訊。

兩黨國會議員對情報界尚未繳交、提供在拜登個人物件堆中發現的機密文件清單，咸感沮喪；情報界也沒對找出前總統川普持有的另一組文件，做相同動作。

參院少數黨領袖麥康諾31日表示，支持情報委員會主席華納(Mark Warner，維吉尼亞州)及委員會共和黨資深成員魯比歐(Marco Rubio，佛州)的要求，官方必須提供由拜登個人物件找出的機密文件細節。

媒體報導指，聯邦調查局幹員曾於去年11月中旬搜索拜登總統之前位於華府智庫「賓大中...
媒體報導指，聯邦調查局幹員曾於去年11月中旬搜索拜登總統之前位於華府智庫「賓大中心」辦公室，但此事外界並不知道，讓人質疑白宮處理機密文件的透明度。(美聯社)

拜登 白宮 司法部

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