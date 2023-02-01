拜登2.9億修建哈德遜河鐵路隧道 共和黨不挺

拜登總統31日在紐約宣布2億9200萬元的大型基礎建設計畫，將修建往來紐約、新澤西州的哈德遜河鐵路隧道。(美聯社)

拜登 總統上月31日宣布2億9200萬元的大型基礎建設計畫，將修建往來紐約、新澤西州的哈德遜河(Hudson River)鐵路隧道，但拜登的雄心經濟藍圖並未獲共和黨 議員支持，白宮 官員擔憂工程受影響。

拜登總統30日起訪問美東三大城，宣揚基礎建設政策，先在巴爾的摩(Baltimore)老舊鐵路隧道前宣布重修美國鐵路(Amtrak)樞紐的鐵路隧道，31日在紐約宣布修建哈德遜河鐵路隧道，2月3日則將走訪費城。

美聯社報導，前述三項計畫都屬於拜登2021年簽署12億元基建法的範疇，而哈德遜河鐵路隧道計畫將翻修1910年的隧道，該隧道平日每天約有20萬次通勤族穿梭新澤西州與曼哈頓之間，歷代政府因資金短缺導致工程延宕多年。

拜登31日造訪紐約時強調，他的政府有機會啟動前總統川普執政期間擱置的計畫。

哈德遜現代化改造計畫始於2013年，但因川普與當時的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，民主黨)對此計畫的經費發生爭執而暫停。

拜登說，「這是其中一項最大、必然會發生的計畫，我們終於有經費，我們會把它做好，我承諾我們會完成。」

拜登這趟紐約和巴爾的摩的行程，是為了抗衡眾院占多數的共和黨黨眾議員；共和黨議員尋求削減開支交換提高政府的債限，指聯邦開支傷害經濟成長且預算難以平衡。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與拜登1日將會談，白宮官員表示，拜登不會就提高債限進行談判，但麥卡錫仍打算呼籲拜登削減開支。

麥卡錫29日說：「我認為，美國人認同我們可以削減華府部分開銷浪費。」

監督基礎建設支出的白宮資深協調官蘭德魯(Mitch Landrieu)31日表示，若共和黨人想「剝奪多項計畫的經費，他們必須點名他們不想要那些項目，接著再與國民討論。」

拜登宣布哈德遜鐵道計畫後，前往曼哈頓出席民主黨全國委員會(DNC)與「民主黨草根勝利基金」(Democratic Grassroots Victory Fund)政治募款活動發表演說，他形容麥卡錫是一位「正直的男人」，但他做出「非比尋常」的承諾，以贏得大該黨內大多數保守派成員的支持。

白宮官員表示，哈德遜河鐵路隧道計畫將創造7萬2000個工作機會，但也可能是共和黨刪減經費時會被排除的計畫。