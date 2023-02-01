施壓新議長 拜登今會麥卡錫 先放話「說清楚2件事」

拜登總統(右)預定1日約見與眾院新議長麥卡錫，商談聯邦總預算與提高國債事宜。但各方不看法會談結果。圖為去年期中選舉後，共和黨奪回眾院，拜登總統即於 11月29日請麥卡錫到白宮一敘。(美聯社)

眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)1日將赴白宮與拜登 總統會面，商討解決國債上限危機的辦法；不過，會面前夕，媒體報導傳出拜登將要求麥卡錫說明共和黨 眾議員要求刪減聯邦政府支出的細節，拜登政府官員則要求共和黨要做出不讓聯邦債務違約的保證。

共和黨籍眾議員要求刪減聯邦政府預算，做為同意調高國債上限的交換條件；紐約時報報導，白宮官員指出，拜登1日與麥卡錫見面時，將詢問刪減聯邦預算的細節，並要求麥卡錫承諾不讓政府落入導致經濟衰退的債務違約下場。

白宮31日對媒體公布的備忘錄列舉拜登對麥卡錫的要求；紐約時報分析，這些要求是拜登對共和黨施壓，逼迫共和黨針對稅務、支出及債務等議題展開辯論，因為目前政治氛圍對拜登較為有利，在麥卡錫當選眾院議長後權力擴大的共和黨保守派國會議員反而較不吃香。

官員透露，拜登將要求麥卡錫明確表態，哪些聯邦計畫是共和黨要求刪減預算的項目，並要求共和黨計算如果算上減稅，國債將因此增加多少。官員分析，共和黨要砍預算的清單中，極可能包含受到社會大眾喜愛的社會福利計畫。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)與白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)在備忘錄中指出，拜登3月9日將公布年度預算計畫，拜登將詢問麥卡錫是否願意跟進。

備忘錄指出，「麥卡錫承諾也將公布預算計畫是很重要的，如此一來美國民眾可以看清楚共和黨眾議員如何減少赤字的計畫，不管是透過刪減社安金、聯邦醫療保險計畫(Medicare)、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、「可負擔健保法」(Affordable Care Act)健保計畫或者研究、教育與社會安全計畫，同時讓民眾知道他們的預算將如何透過為最有錢的美國人及企業減稅，導致政府赤字增加。」