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冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
北德州達拉斯附近公路31日冰雪交加，行車困難危險。(美聯社)
北德州達拉斯附近公路31日冰雪交加，行車困難危險。(美聯社)

強烈冷風暴31日橫掃南部和中部，從德州到西維吉尼亞州，各地氣象局紛紛發出惡劣天氣警告，超過3000萬人受衝擊，已至少二人死亡， 數千戶家庭無電可用；而風暴掃過之處陸空交通幾乎停擺，全國已有超過1900航班被取消，4000多航班誤點；阿肯色州境內州際公路交通癱瘓。

美國廣播公司(ABC)預報指出，這波惡劣冬季氣候將持續到2日上午，範圍擴及德州，阿肯色、堪薩斯、田納西。肯塔基和西維吉尼亞等州。

德州達拉斯福和堡國際機場(DFW)和愛田機場(DAL)，以及奧斯汀柏格斯東機場(AUS)受天氣影響，起降大亂；DFW是南部空中交通樞紐，有超過47%的航班被取消，美國航空與西南航空皆以該機場為總部，因此分別有500和550個航班停飛。DAL和AUS被取消的航班比率也都達40%以上。

德州達拉斯國際機場上工作人員正為航機的機翼除冰，確保飛行安全。(美聯社)
德州達拉斯國際機場上工作人員正為航機的機翼除冰，確保飛行安全。(美聯社)

德州至少7000家戶停電

奧斯汀發生多起車禍，該市所屬的崔維斯郡警局說，從早上8點起，幾乎每三分鐘就有一通車禍報案。

德州奧斯汀附近路段 發生多起車禍，撞成一團。(美聯社)
德州奧斯汀附近路段 發生多起車禍，撞成一團。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)說，31日中午之前，至少接獲7000戶家庭的停電報告，他說停電是結冰壓斷電線或樹木倒地所致，不是德州電力公司的問題。政府已派出搶修工程車輛，駐守在災區內1600條道路旁，待命出動。

德州公共安全廳長麥克洛(Steve McCraw)說，一名國民兵被失控的卡車撞成重傷住院。

阿肯色公路車禍連環撞

阿肯色州佛瑞斯特市附近的40號州際高速公路路面結冰，當地消防局說「極端危險」，社媒上有人上傳了連結車車頭撞毀的照片。市消防局組長夏普(Jeremy Sharp)說，消防隊員打從31日上午已趕赴兩個嚴重碰撞和另15個撞車現場處理事故。夏普說，許多事故都是因為駕駛人接近橋梁時加速造成，「他們撞到冰，接著一陣碰撞。」

伊利諾州31日已積雪數吋，一名婦女在寒風中等候公車。(美聯社)
伊利諾州31日已積雪數吋，一名婦女在寒風中等候公車。(美聯社)

住家離公路不遠的加德柏瑞(John Gadberry)說，「40號州際公路封閉後，一等就得好幾個小時。」他說，這條道路因為稍微高出地面，通常是最先結冰的路段。近午時分，連接阿肯色州小岩城和田納西州曼斐斯路段的車禍清理完畢後重新開放。

德州 車禍 機場

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