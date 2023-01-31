眾院共和黨加強審查 TikTok執行長周受資將赴國會作證

面對美國加強審核的力道，TikTok執行長周受資將在3月份出席國會聽證。(美聯社)

眾院 能源暨商業委員會共和黨籍主席羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)30日表示，短影音分享平台國際版抖音TikTok 執行長周受資(Shou Zi Chew)已同意，3月23日將赴國會作證，這會是他第一次出席國會小組委員會作證。

共和黨眾議員加強審查中資的TikTok，並將透過這場聽證會強調TikTok的安全及隱私擔憂。

TikTok於30日證實，周受資同意出席能源暨商業委員會作證。

羅傑斯：讓中共取得美用戶資料

不久前，眾院外交委員會基於國家安全考量，下月將針對一項旨在禁止TikTok於美國使用的法案進行投票。

羅傑斯表示，「北京字節跳動(ByteDance)旗下的TikTok蓄意讓中國共產黨 得以取得美國用戶資料。」

羅傑斯表示：「美國人民有權知道，這些行為對他們的隱私及數據安全造成什麼衝擊，以及TikTok採取何種行動，保護我們的孩子免於線上及線下傷害。」

這場聽證會將讓國會議員有機會探討關於TikTok日益增長的擔憂，最近在眾院取得略過半數席次的共和黨人特別關切此議題，包括TikTok被控與中國分享美國用戶數據，並且可能被用於宣傳，或是用於操縱美國用戶。

TikTok發言人則表示，樂見議員讓TikTok、字節跳動有機會說明真相，在眾院能源暨商業委員會前強調國安議題，並向全體委員會和眾院分享公司的全面計畫。

TikTok：中共未直接或間接掌控

TikTok並表示，「羅傑斯眾議員對TikTok允許中國共產黨取用美國使用者資料的說法不實，中國共產黨也沒有直接或間接掌控字節跳動或TikTok。」

過去三年來，TikTok在美國吸引超過1億名用戶加入， 而TikTok不斷向華府保證，美國公民的個人資料不會被中國共產黨取用，TikTok的內容也不會被中國共產黨用作操控素材。

國安機構「美國外國投資委員會」(CFIUS)2020年曾下令字節跳動與TikTok切割，深怕美國用戶的資料被中國政府所用。