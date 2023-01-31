CSIS專家：布林肯訪中 不會給美中帶來突破性進展

國務卿布林肯(右)即將訪問北京，圖為布林肯與時任中國外長的王毅去年在印尼峇里島會面。(路透)

華府 智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國專家們30日表示，國務卿布林肯 訪問北京 不會給美中關係帶來突破性進展；台灣問題勢必是重要一環，中國專家白明認為，北京會趁機向拜登政府尋求公開的「再保證」。

美國國務院尚未公開布林肯（Antony Blinken）具體訪中時間和規畫，不過根據美國媒體報導，布林肯將於下月5日和6日訪問北京；CSIS邀集中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）、中國專家白明（Jude Blanchette）與甘思德（Scott Kennedy）在線上記者會作行前分析。

白明表示，他不認為布林肯訪中會給美中關係帶來突破性進展，但就管理雙邊關係而言，絕非壞事；這場訪問與其說有什麼突破，不如說是一次試探，了解北京是否願意改變做法。

林洋分析，不預期會有具體成果；美國透過這次訪問向全球展現，美中仍能維持最高層級的對話；此外，她關注在最新高層對話的事後聲明，會不會有兩國領袖再會的共識或訊息。

林洋表示，布林肯此行與中方官員的對話，主題可能包含台灣、東海、南海、俄羅斯與北韓。

白明分析北京的意圖指出，中國想要拖慢美國在科技領域的行動，並且想要讓華府做更多針對台灣議題的「再保證」，要求華府公開聲明更多貼近其「一個中國」政策的論述。

甘思德以白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）本月立下的年度目標「建立護欄」來形容這次訪問，他說，過去的對話的目標可能是恢復關係，但如今對話，應是在兩國達成一致之處對話，在意見分歧之處避免衝突且能持續前進。

針對美國空軍上將米尼漢在備忘錄中警告，美國可能在兩年後與中國開戰。

白明說，各種預測時間表就像是孩子喊著狼來了一樣，發出不確定訊號，反而自損美國信譽；甘思德說，美國似乎正在將自己拖入一場不必發生的衝突。

林洋表示，2025年動武只是可能性之一，潛在危機和動武風險肯定在增加，不見得是全面入侵，可能是規模動武。