白宮5月11日結束新冠緊急狀態 檢測、治療恐不再免費

拜登政府預計在5月宣布解除新冠疫情的緊急狀態，意味防疫進入新的階段，未來檢查及藥物提供恐將收費，也可能帶領其他國家跟進。（Getty Images）

全球大部分地區因應疫情 進入緊急狀態 近三年，逐漸回歸正常之際，拜登 總統30日通知國會，將於5月11日結束兩項新冠肺炎疫情緊急狀態，分別是「國家緊急狀態」和「公共衛生緊急狀態」；此舉將使聯邦政府重整相關因應措施。

紐約時報報導，拜登政府此舉具有象徵意義和實際影響。數百萬人在新冠大流行期間接受免費新冠檢測和治療，一旦緊急狀態終止，並非所有措施將維持免費。官員表示，白宮希望將緊急狀態再維持幾個月，以使醫院、醫療照顧提供業者和衛生官員可為緊急狀態結束時的一系列改變做好準備。

2020年1月31日，前總統川普與當時的衛生部長阿札爾(Alex Azar)首度宣布「公共衛生緊急狀態」(public health emergency declaration)，川普同年3月宣布美國進入「國家緊急狀態」(national emergency declaration)；公衛緊急狀態每90天更新一次，而政府官員曾表示「將提前在結束公衛緊急狀態前60天發出通知」。

兩項緊急狀態在拜登2021年1月接掌白宮後屢次延長，國家緊急狀態原訂3月1日到期，公衛緊急狀態則原本會在4月11日到期；白宮本月30日向國會發出通知，明確表示「希望短暫延長兩項緊急狀態，並在5月11日一併終止」。

國家緊急狀態和公衛緊急狀態結束，將正式整頓聯邦政府以地方性傳染病威脅應對疫情的措施，並指派原本就經手相關情況的機構因應。

國會先前已陸續結束疫情期間為保障數以百萬人而實施的各項措施，包括減少聯邦疫情紓困經費，疫苗和藥物發展也不再由聯邦政府直接處理。

結束緊急狀態的政治聲量愈來愈大，過去幾個月來，國會議員不斷拒絕落實拜登政府要求增加數十億元、延長免費新冠疫苗和篩檢的要求。

官員表示，拜登政府將利用未來三個月內把新冠因應措施轉變為傳統方法。白宮預算管理局(OMB)在政府政策聲明中寫道，「唐突結束緊急狀態將對健康照護體系造成大規模混亂和不確定，影響擴及各州、各醫院診所和數千萬美國人。」