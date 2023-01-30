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數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

消費者抵制高價品 迫企業「停漲」有助減緩通膨

編譯周芳苑／綜合29日電
分析發現，消費者拒買可以迫使企業不再漲價。圖為顧客在曼哈頓超市選購。（路透）
分析發現，消費者拒買可以迫使企業不再漲價。圖為顧客在曼哈頓超市選購。（路透）

全美物價去年飆至新高，有些公司漲價行動近來開始踩煞車，通膨似有苦盡甘來跡象。

生產Hunt's番茄醬和Slim Jim肉乾的康尼格拉食品公司(ConAgra Foods)近一季調高產品價格17%，超過前兩季的10%，但聲稱已停止漲價。該公司截至去年11月27日為止的季度銷量衰退8.4%，部分原因是消費者對高價敬而遠之。

銷售可樂娜啤酒(Corona beer)的 Constellation Brands也發現高價讓消費者卻步，去年10月以高於往常的幅度漲價導致銷售成長減緩後，計畫縮小漲幅。

連鎖餐廳Hurricane Grill & Wings則以不同方法宣示停止漲價，標榜一桶雞翅的價格可買到一桶半份量，形同降價。

堪薩斯市聯邦準備銀行研究發現，有些公司的漲價不僅是反映已增加的成本，還包括「預期」會上升的成本，競相漲價進一步推升通貨膨脹；產品售價與生產成本間的差距擴大是2021年通貨膨脹的驅動因素之一。該行資深經濟學者格洛弗(Andrew Glover)預期今年物價還不致於下跌，但漲幅會持續放緩。

企業放慢甚至停止漲價，不表示通貨膨脹就此結束。聯準會仍擔心還有許多其他因素造成通膨壓力，例如中國重新開放恐推升全球大宗商品和能源需求、勞力市場緊張可能導致工資上漲等等。

消費者一心想省錢，漲價行不通。有鑑於消費者迴避高價商品，多家企業今年致力縮減成本以阻止漲價、甚至降價。

T恤業者Chummy Tees於2020年調漲單價約四元，疫情期間銷售大減，因而將價格降至疫情前水準；空氣潔淨器製造商Oransi去年11月最暢銷機型降價20%，2020年9月上市時售價599元，如今降至399元。

企業高管稱，大型零售商去年底開始抵制供應商漲價，藉此提高利潤並吸引更多手頭緊的消費者。

另一方面，儘管消費者普遍抵制高價，但對於優質商品卻毫不手軟，高檔商品銷量不減反增。

通貨膨脹 疫情 零售商

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