我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

汽車短缺 租車市場因疫情衰退 需數年才能恢復

編譯徐薏茹／綜合29日電
疫情使租車業務大受打擊，圖為達拉斯機場的租車櫃檯。(美聯社)
疫情使租車業務大受打擊，圖為達拉斯機場的租車櫃檯。(美聯社)

租車市場自疫情以來已經衰退，業界高層及分析師指出，如今國內的租車市場可能需要幾年時間才能恢復。

租車市場衰退主要與近兩年的汽車短缺有關，汽車製造商一般多透過銷售獲利，由於庫存受限，車商大幅減少租賃交易。

業者及分析師指出，直到汽車供應量回復到接近疫情前的水平以前，汽車製造商都不太可能恢復租車市場，此外，近幾年相對缺乏的租車人口也將產生滯後效應(lag effect)，使通常穩定返回經銷商的客源乾枯，部分分析師認為，租車市場可能需要花費這十年的大半時間復原。

豐田汽車北美LEXUS品牌銷售營運總經理潔西·戴恩(Jaycie Dane)說：「這個周期肯定不合乎尋常。」近幾個月租車占LEXUS銷售的20%到25%，疫情前高峰租車約占40%，「這幾年前途將非常崎嶇。」

市場信息公司J.D. Power的數據指出，國人租賃新車的比例跌落至2009年金融風暴以來的最低水平，去年下半年平均占總體零售銷售的16%左右，這一數據大約是疫情前的一半。

與借貸買車相比，租車通常是買家更容易負擔的選項，對於經銷商而言，租車則能提供重複的交易，且有助於補充二手車庫存。

透過金融機構資助交易，汽車製造商能降低租賃費用，金融機構以汽車為資產，基本上租給客戶三到四年的時間，租車期限到期時，駕駛可選擇以預設價格買車，或交還給經銷商。

近幾年由於晶片短缺與其他供應鏈問題導致庫存稀少，製造商並無太多動力利用租賃刺激銷售。

根據信用報告公司Experian的數據，2022年第三季的平均租車費用飆升至567元，與兩年前同期相比暴增25%。

業者指出，租賃與借貸買車每月花費的差距已經縮小。

租車市場衰退凸顯出疫情後汽車市場的混亂局面，庫存短缺與高價格限制消費者的選擇，改變了國人買車的方式。

分析師預測，今年更高的利率及對經濟衰退的擔憂，加上庫存改善，有望使創新高的價格降溫。

疫情使租車業務大受打擊，圖為勞德岱堡機場的租車櫃檯。(Getty Images)
疫情使租車業務大受打擊，圖為勞德岱堡機場的租車櫃檯。(Getty Images)
疫情使租車業務大受打擊，圖為邁阿密機場的租車櫃檯。(Getty Images)
疫情使租車業務大受打擊，圖為邁阿密機場的租車櫃檯。(Getty Images)

租車 汽車 疫情

上一則

非裔、年輕人、低薪族 2022年加薪幅度最大

下一則

消費者抵制高價品 迫企業「停漲」有助減緩通膨

延伸閱讀

租車市場回不到疫情前 恐需要花數年才恢復

租車市場回不到疫情前 恐需要花數年才恢復
財經簡訊

財經簡訊
生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走
全美航班大取消 錯不在航空公司 旅客難求償

全美航班大取消 錯不在航空公司 旅客難求償

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個