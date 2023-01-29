田州非裔男之死／警施暴影片曝光「怒潮」湧全國街頭

紐約市示威者周五晚間在曼哈頓跳上一輛警車，破壞擋風玻璃洩憤。(路透)

田納西州曼菲斯警察 局五名非裔警員涉嫌打死29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)的影像畫面公開後，全美各地紛紛出現抗議浪潮，包括加州、華盛頓特區、喬治亞州、麻州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州、羅德島州、田納西州、德州和猶他州。

波士頓抗議者28日繼續示威，要求停止警察暴力。(Getty Images)

走上街 疾呼「關押殺人警察」

曼菲斯、紐約、新澤西、亞特蘭大、波士頓、匹茲堡、鹽湖城、喬治亞、巴爾的摩、哥倫布等主要城市都有示威遊行 和活動，不少民眾疾呼「關押殺人警察」，另有部分和平示威轉趨暴戾，至少一輛警車遭毀損，紐約已有三人被捕。

抗議群眾28日聚集在亞特蘭大的奧林匹克百年公園，高呼尼科爾斯的名字並訴求司法正義，一行人浩浩蕩蕩遊行前進市中心。

田納西州曼菲斯市民眾28日繼續示威，要求停止警察暴力。(Getty Images)

曼菲斯 癱瘓55號州際大橋

在曼菲斯市，抗議群眾27日晚癱瘓靠近市中心、車水馬龍的55號州際大橋，呼喊「沒有正義、沒有和平」。

警方隨身攝影機畫面公布之前，尼科爾斯的母親羅豪恩‧威爾斯(RowVaughn Wells)呼籲抗議群眾維持和平。

社群媒體影片顯示，紐約時報廣場爆發小規模警民衝突。紐約市 警局表示，一人跳上警車車頂，打破擋風玻璃，這起事件至少三名示威者被捕。

來源：FOX 11 Los Angeles

波士頓抗議者28日繼續示威，要求停止警察暴力。(Getty Images)

洛杉磯 警車被示威者縱火

在洛杉磯，一輛洛杉磯市警局的警車被一名示威者縱火；無獨有偶，紐約有一名抗議人士拿著已破爛損毀的美國國旗，爬上一輛警車車頂抗議。

反法西斯(Antifa)分子27日晚則號召抗議群眾，「點亮」紐約市；另有多名示威者在不同地區高喊，「全數燒光」。

華府的拉法葉廣場(Lafayette Square)也湧現抗議群眾，為尼科爾斯伸張正義。

西岸的抗議遊行出現在俄勒岡州波特蘭和舊金山，許多遊行群眾高舉自製標語牌，上頭寫著「為尼科爾斯伸張正義」，以及「關押殺人警察」。

德州休士頓抗議者27日晚間示威，為尼科爾斯討公道。(Getty Images)

紐瓦克 林肯雕像前抗議

紐瓦克的遊行28日中午在春田大道附近的林肯雕像聚集，紐約曼哈頓的時報廣場、聯合廣場和華盛頓廣場公園都有抗議群眾聚集，表達警方毆打尼科爾斯致死的憤怒。