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田州非裔男之死／警方執法施暴 為何層出不窮？

編譯陳韻涵／綜合28日電
洛杉磯示威者在警察局總部外面，質問坐在警車裡的警察。(Getty Images)
洛杉磯示威者在警察局總部外面，質問坐在警車裡的警察。(Getty Images)

田納西州曼菲斯市(Memphis)29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭五名警員活活打死，警方隨身攝影機的畫面27日曝光，不只未解決問題還產生更多疑問，包括為何警察執法期間，暴力層出不窮。

美聯社報導，五名涉案的曼菲斯市警察也是非裔，事情發生後已遭解職並被控二級謀殺、嚴重毆打等罪名。

27日公布的警方隨身監視器畫面說明了這宗案件的致命事發經過，也讓外界質疑為何在多次改革聲浪傳出後，警方值勤時依然涉及暴力。

警方原本指稱尼科爾斯的部分行為，在警方隨身攝影機的畫面公開後，缺乏影像證據支持，檢察官及其他執法官員也破除涉案警察的不實指控。其中一個例子便是，一名涉案員警宣稱尼科爾斯最初遭攔查時，試圖伸手搶奪一名警察的配槍並逃逸，甚至說尼科爾斯的手已觸及槍枝握把，但影像中並未出現這個畫面。

決定公開影片的曼菲斯警局局長戴維斯(Cerelyn Davis)表示，另有其他警察面臨調查；謝爾比郡(Shelby County)警長邦納(Floyd Bonner)則表示，兩名警察遭解職調查期間停薪。

五名涉案員警原任職於前年成立的「天蠍」(Scorpion)小組，此單位旨在主動防範犯罪，仰仗攔停、巡邏犯罪率高的街區、監視幫派分子、戒備犯罪活動等；市府去年還褒揚該單位讓兇殺案略減，但隨著尼科爾斯之死，成員約30人的天蠍小組遭各方質疑。

戴維斯坦言警方有監督缺失，市府官員將加強督察。戴維斯說，「在這起案件中，缺乏監督是一大問題；當警察執行勤務時，一個小組至少要有一名督導，不只是在警局處理文書作業的人，要實際有人在場。」

遭開除員警米爾斯(Desmond Mills)的律師波林(Blake Ballin)28日發表聲明表示，該影像「比起回答問題，產生更多疑問」，但該市能否維持安寧的問題已有答案。

警察 攝影 非裔

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