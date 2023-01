田州非裔男之死／看警施暴影片 拜登：憤怒且非常痛心

拜登 總統28日表示,看完29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭五名曼菲斯市警察 毆打至死的錄像,感到「憤怒」、「非常痛心」;前總統歐巴馬 夫婦則呼籲國人要「重塑公共安全」;孟菲斯警察聯盟(Memphis Police Association)首度發表聲明,譴責涉案警察,並表示不會縱容警方不當執法。

路透(Reuters)報導,拜登聲明表示,「我跟很多人一樣,看到駭人影片,內容是警方毆打致尼科爾斯於死,感到『憤怒』、『非常痛心』」。拜登另表示,尼科爾斯的家屬要求迅速、全面及透明的偵辦,理所當然。

有線電視新聞網(CNN)報導,歐巴馬夫婦聯名在推特上發文表示,「尼科爾斯遭邪惡、不公正的毆打,最終死於五名曼菲斯警察之手,正是最新又痛苦地提醒:國人要修正警方管理街頭的方式,還有很遠的路要走」,歐巴馬貼文還附上一張尼科爾斯的自拍像。

歐巴馬夫婦另寫道,「除了悼念尼科爾斯、支持他的家人,我們全體人民都有責任動員起來,做持續改革」、「重塑公共安全,犯罪及執法不公兩者都要預防」。

The vicious, unjustified beating of Tyre Nichols and his ultimate death at the hands of five Memphis police officers is just the latest, painful reminder of how far America still has to go in fixing how we police our streets. pic.twitter.com/ITmrNNJhiT