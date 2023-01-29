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田州非裔男之死／看警施暴影片 拜登：憤怒且非常痛心

編譯潘勛／綜合28日電
紐約市抗議者28日清晨繼續在曼哈頓示威，要求停止警察暴力。(路透)
紐約市抗議者28日清晨繼續在曼哈頓示威，要求停止警察暴力。(路透)

拜登總統28日表示，看完29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭五名曼菲斯市警察毆打至死的錄像，感到「憤怒」、「非常痛心」；前總統歐巴馬夫婦則呼籲國人要「重塑公共安全」；孟菲斯警察聯盟(Memphis Police Association)首度發表聲明，譴責涉案警察，並表示不會縱容警方不當執法。

路透(Reuters)報導，拜登聲明表示，「我跟很多人一樣，看到駭人影片，內容是警方毆打致尼科爾斯於死，感到『憤怒』、『非常痛心』」。拜登另表示，尼科爾斯的家屬要求迅速、全面及透明的偵辦，理所當然。

有線電視新聞網(CNN)報導，歐巴馬夫婦聯名在推特上發文表示，「尼科爾斯遭邪惡、不公正的毆打，最終死於五名曼菲斯警察之手，正是最新又痛苦地提醒：國人要修正警方管理街頭的方式，還有很遠的路要走」，歐巴馬貼文還附上一張尼科爾斯的自拍像。

歐巴馬夫婦另寫道，「除了悼念尼科爾斯、支持他的家人，我們全體人民都有責任動員起來，做持續改革」、「重塑公共安全，犯罪及執法不公兩者都要預防」。

官方公布警察施暴打死尼科爾斯的錄影以來，孟菲斯警察聯盟首度在社媒臉書發表聲明說，聯盟「致力於執法，絕不縱容不當對待任何公民，也不縱容任何濫權。我們對刑事司法體制有信心；相信我們在未來數日、數周、數月努力下，定能確保事件一切因素，完整披露」。

聲明另表示，「尼科爾斯的家屬、曼菲斯市以及全國各地，理當知道一切，不容隱瞞。我們為司法祈禱，希望療傷止痛，參與此事的各造最終能完善收場」。

孟菲斯市警局28日宣布，永遠裁撤「天蠍」(SCORPION)小組；小組原先的任務在掃蕩孟菲斯市漸增的犯罪，五名施暴打死尼科爾斯的警察，有幾位隸屬天蠍小組 。

來源：The Telegraph

警察 歐巴馬 拜登

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