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佛洛伊德事件過後…查警方執法施暴 不再「無可奉告」

記者胡玉立／綜合報導
洛杉磯警察周五晚間在街上列隊，因應示威可能引發的騷亂。(Getty Images)
洛杉磯警察周五晚間在街上列隊，因應示威可能引發的騷亂。(Getty Images)

曼菲斯警察7日痛毆29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)的影片27日公布後，普遍引發恐懼厭惡情緒；而在全國各地出現抗議行動之際，面對人民期望的轉變以及隨身錄影讓事件難以保密或遁形的現實，政府當局對警察暴力行為的回應與調查究責的速度，與幾年前相比明顯發生很大變化。

紐約時報報導，全國有許多人同聲表示，這段影片既是對美國警務文化的控訴，也是對影片中個別警官的控訴。紐約布魯克林一名教師約翰 (Kori John) 說：「非裔被警察摧毀，甚至被非裔警察摧毀。這是一種常態。」美國全國有色人種促進會(NAACP)亞特蘭大分部主席葛瑞格斯(Gerald Griggs)說：「昨晚我看了影片，極度震驚，但我不能說我以前沒有見過那種事。」

但全國各地抗議者基本上聽從了尼科爾斯家人等各方請求保持和平的呼籲。影片發布前幾天，曼菲斯市府官員、公民領袖和尼科爾斯的家人懇求莫讓抗議活動變得具破壞性。尼科爾斯家人並稱讚了相對較快的刑事指控，可能有助阻止局勢失控。

與此同時，過去幾周曼菲斯官員對尼科爾斯遭毆打死亡的回應，明顯發生很大的變化。兩周內，五名參與逮捕事件警察被開除。三周內，五人都被指控犯下二級謀殺罪；曼菲斯市警長戴維斯(Cerelyn Davis)譴責他們的行為是「基本人性的失敗」。

2021年退休的伊利諾伊州奧羅拉(Aurora)警長齊曼(Kristen Ziman)說，她職涯早期被告知勿對警察槍擊案發表評論，以免承受危及刑事或內部調查的風險。但近年來，這種策略已站不住腳。隨著警察執法致死事件引發全國抗議，愈來愈多部門採用隨身攝像頭，人們的期望已發生變化。

齊曼說，2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被明尼亞波利斯警察「謀殺」，引發全國抗議動盪，是一大轉折點。「我認為公眾不會再容忍我們說，『此事正調查中，我們會讓你知道我們的決定。』現在不再是『無可奉告』，而是：『我們要搶在前頭。我們會為你即將看到的一切做好準備，它不會是件美事。』」

警察 非裔 紐約時報

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