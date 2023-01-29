比佛利山豪宅爆槍殺 3死4傷 加州本月第6起大型槍案

南加州比佛利山莊28日發生槍擊案，造成3死4傷，這是加州本月份發生的第六起大規模槍擊案。(Getty Images)

加州 28日爆發本月第六起大規模槍擊 案，案發地點位於洛杉磯高級社區比佛利山翠斯特(Beverly Crest)一棟價值數百萬元的短期租屋，靠近比佛利山(Beverly Hills)。警方表示，槍擊發生於凌晨2時30分左右，至少造成三死四傷。

2023年一開年，加州就連續發生多起槍擊案。加州擁有全美最嚴格的槍枝管控法律，槍枝致死率在全美各州當中也向來較低。

洛杉磯警察局警官裴瑞西亞多(Frank Preciado)對美聯社表示，三名死者是在車裡遇害，四名傷者則是站在戶外時遭到槍擊。

槍擊案發生後，周邊道路暫時封閉，以便調查人員尋找物證。比佛利山屬於聖塔蒙尼卡山脈(Santa Monica Mountains)，發生槍擊案的地點為安靜的住宅區，社區裡都是昂貴的大型豪宅。

根據媒體報導，發生槍擊案的是一棟市價約300萬元的豪宅；房地產網路平台資訊顯示，房屋裝潢走現代風，有私人游泳及戶外淋浴設備。

洛杉磯警察局發言人波里漢(Bruce Borihanh)說，兩名傷者被人以私人車輛送到附近醫院，另位兩名傷者則以救護車送醫。波里漢說，其中兩人傷重危急，另外兩人狀況穩定。警方並未公布受害者的年齡或性別。

波里漢說，調查人員正在釐清案發當時租屋內是否正舉行派對或某種聚會。他說，警方並未掌握兇嫌的任何線索。

洛杉磯警察局在推特發文寫道，接到多通911報案電話，員警趕抵現場時發現有三人已經死亡，另外兩人受傷。警方表示，兩名傷者後來被救護車送到洛杉磯加大 醫學中心(UCLA Medical Center)，還有其他兩人則自行就醫。

案發當時屋內的其他人員目前正一一接受警方詢問中，員警也訪談鄰居及目擊者。

槍手作案對機為何，警方表示仍待調查。但波里漢表示，警方認為社會大眾並無安全威脅。

非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計，2023年開年以來，比佛利山案件是加州第六起大規模槍擊案。