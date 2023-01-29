我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

比佛利山豪宅爆槍殺 3死4傷 加州本月第6起大型槍案

記者顏伶如／綜合報導
南加州比佛利山莊28日發生槍擊案，造成3死4傷，這是加州本月份發生的第六起大規模槍擊案。(Getty Images)
南加州比佛利山莊28日發生槍擊案，造成3死4傷，這是加州本月份發生的第六起大規模槍擊案。(Getty Images)

加州28日爆發本月第六起大規模槍擊案，案發地點位於洛杉磯高級社區比佛利山翠斯特(Beverly Crest)一棟價值數百萬元的短期租屋，靠近比佛利山(Beverly Hills)。警方表示，槍擊發生於凌晨2時30分左右，至少造成三死四傷。

2023年一開年，加州就連續發生多起槍擊案。加州擁有全美最嚴格的槍枝管控法律，槍枝致死率在全美各州當中也向來較低。

洛杉磯警察局警官裴瑞西亞多(Frank Preciado)對美聯社表示，三名死者是在車裡遇害，四名傷者則是站在戶外時遭到槍擊。

槍擊案發生後，周邊道路暫時封閉，以便調查人員尋找物證。比佛利山屬於聖塔蒙尼卡山脈(Santa Monica Mountains)，發生槍擊案的地點為安靜的住宅區，社區裡都是昂貴的大型豪宅。

根據媒體報導，發生槍擊案的是一棟市價約300萬元的豪宅；房地產網路平台資訊顯示，房屋裝潢走現代風，有私人游泳及戶外淋浴設備。

洛杉磯警察局發言人波里漢(Bruce Borihanh)說，兩名傷者被人以私人車輛送到附近醫院，另位兩名傷者則以救護車送醫。波里漢說，其中兩人傷重危急，另外兩人狀況穩定。警方並未公布受害者的年齡或性別。

波里漢說，調查人員正在釐清案發當時租屋內是否正舉行派對或某種聚會。他說，警方並未掌握兇嫌的任何線索。

洛杉磯警察局在推特發文寫道，接到多通911報案電話，員警趕抵現場時發現有三人已經死亡，另外兩人受傷。警方表示，兩名傷者後來被救護車送到洛杉磯加大醫學中心(UCLA Medical Center)，還有其他兩人則自行就醫。

案發當時屋內的其他人員目前正一一接受警方詢問中，員警也訪談鄰居及目擊者。

槍手作案對機為何，警方表示仍待調查。但波里漢表示，警方認為社會大眾並無安全威脅。

非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計，2023年開年以來，比佛利山案件是加州第六起大規模槍擊案。

槍擊 洛杉磯加大 加州

上一則

田州非裔男之死／警施暴影片曝光「怒潮」湧全國街頭

下一則

美上將估2025美中會開戰 台灣最可能是引爆點

延伸閱讀

直擊加州本月第6起大規模槍擊案 鄰居:這裡治安堪憂

直擊加州本月第6起大規模槍擊案 鄰居:這裡治安堪憂
加州比佛利山短租屋槍擊案3死 附近租價破萬元

加州比佛利山短租屋槍擊案3死 附近租價破萬元
比佛利山莊短租屋發生槍擊案 3死4傷

比佛利山莊短租屋發生槍擊案 3死4傷
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮