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川普周末新罕州、南卡州造勢 共和黨大咖缺席

記者顏伶如／綜合報導

前總統川普雖已宣布再戰2024，但競選團隊卻空轉許久；路透報導，距離宣布爭取共和黨提名的兩個多月後，川普本周末在黨內初選提早投票的幾州恢復競選行程。

報導指出，川普將在新罕布夏、南卡羅來納州舉辦造勢活動，以回應某些共和黨員抱怨川普宣布再度挑戰拜登總統之後，選舉行程一直沒能炒熱；然而，川普競選團隊的現況，似乎也反映了川普黨內主導權已經流失。

南卡羅來納州的川普重要盟友包括聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)、州長麥克馬斯特(Henry McMaster)都將在南卡首府造勢活動與川普同台；曾任南卡州長的前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)與南卡聯邦參議員史考特(Tim Scott)卻都不會出席。

媒體報導先前傳出，海理與史考特各自也都有問鼎白宮的計畫；消息人士說，某些重量級共和黨金主一直在尋找代表共和黨迎戰拜登的其他人選，考慮名單包括海理、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

上次總統大選曾在南卡負責川普競選工作的消息人士說：「我並沒有從任何民選州政府官員或重要金主口中，聽到他們對於川普非常有興趣的消息。」

這名消息人士表示：「他們有興趣的人是德桑提斯與海理。」

共和黨總統初選提名之爭距今大約還有一年，以目前情勢看來，川普的確處於有利地位；執政四年的經歷讓川普享有龐大的知名度優勢。

卸任以來，川普募款能力可觀，但川普最主要的募款管道「拯救美國」(Save America)政治行動委員會，成立宗旨是資助川普政治盟友，而不是為川普自己的選舉籌募經費。某些監督組織已經警告，川普以非法手段使用「拯救美國」資金，做為再度參選總統之用。非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)便要求聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)調查資金流向。

川普 南卡羅來納州 共和黨

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