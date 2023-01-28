民主黨「奶爸黨團」 力推育嬰假、幼兒減稅

四位民主黨籍國會眾議員成立奶爸黨團，中間發言者為眾議員葛梅茲。(取自推特)

民主黨 籍聯邦眾議員之中，加州的葛梅茲(Jimmy Gomez)、新澤西州金安迪(Andy Kim)和紐約州高德曼(Dan Goldman)三位奶爸和眾院 媽媽成員之一的密西根州眾議員特萊布(Rashida Tlaib)26日宣布成立奶爸黨團(Congressional Dads Caucus)，以推動育嬰假、幼兒減稅等各項家庭福利 的相關立法工作。

葛梅斯表示：「成立奶爸黨團是基於一種單純想法，也就是身為奶爸的我們在推動相關政策時，也要自己出來盡一份心力。家庭政策將改變全國許多帶薪家庭的生活，希望今後有更多成員加入，全力促進帶薪家庭的立法工作，例如擴大育兒假、兒童稅收抵免以及兒童保育等福利。」

本月初眾院議長選舉炒得沸沸揚揚之際，葛梅茲抱著小兒子霍奇(Hodge)來到國會殿堂，讓原本因為政治惡鬥、烏煙瘴氣的議場，增添一股溫馨感人的親子氣氛。葛梅茲抱著奶娃的照片，立刻在網路引起轟動。

國會眾議員葛梅茲在議事首日，帶著兒子出席投票選舉議長。(美聯社)

葛梅茲當時接受美國廣播新聞網(ABC News')採訪時表示，「我之所以把他帶來國會，就是要讓他見證歷史，同時也要讓大家知道他(兒童)正是我們今後要為其奮鬥的對象。」

25日在華盛頓郵報(Washington Post)直播節目中，葛梅茲坦言，奶爸黨團成員原本包括眾院三名共和黨議員和三名民主黨議員，但因為兩黨即將於幾周內展開黨團協商，於是四位民主黨眾議員決定在沒有共和黨成員的情況下，率先成立國會奶爸黨團。

葛麥茲表示：「我不想癡癡等候朝野兩黨、參眾兩院達成共識後再成立，因為以前已經試過了，我希望先行討論全國性的帶薪家庭假、擴大兒童稅收抵免和負擔兒童保育等議題。」同時他也表示，只要支持這些家庭福利政策的共和黨人士都歡迎加入。

然而民主黨內也非人人支持， 保守派的西維吉尼亞州參議員曼欽(Joe Manchin)先前就公開反對拜登總統提出包括重建美好(Build Back Better)家庭計劃、帶薪家庭假等多項社會福利政策。