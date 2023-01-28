田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

在田納西州 查塔努加市(Chattanooga)，四歲的「莉蘿」(Lilo)獨自在街道遊蕩，牠是德國牧羊犬與大白熊犬的混種，身上繫著牽繩和項圈，還帶著一張字條，「請記住我名字，我的名字是莉蘿，請愛護我，我的媽媽沒辦法養我，她無家可歸還有兩個孩子，她盡力了但得不到幫助，養我太花錢了。媽媽真的很愛我，我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」

「莉蘿」身上字條。(取自McKamey Animal Center臉書)

隨著通膨加劇，許多人無法再繼續飼養寵物，根據美國寵物產品協會(American Pet Products Association)的數據，35%的飼主擔憂在當前經濟條件下飼養寵物的花費，在這其中有一半的人表示可能必須放棄飼養。

除了通膨，獸醫看診也愈來愈昂貴，另外還缺乏寵物友善的可負擔住房。

華盛頓郵報27日報導，當地居民20日發現莉蘿後帶牠到「麥卡蜜動物中心」(McKamey Animal Center)，中心人員勞倫·曼恩(Lauren Mann)表示：「讀了字條我們全都哭了，我們每天都見到許多悲傷的事，但這真的觸動我們所有人，最後一句令人心碎。」

動物收容中心人員能感受到莉蘿的媽媽真心愛著牠，但別無選擇，也能感受到莉蘿非常想念家人。大家決定竭盡所能幫助莉蘿和媽媽團聚，幫助他們再站起來。

工作人員將莉蘿的故事分享到社群媒體 ，希望能被她的主人看見，臉書的標題寫著：「給莉蘿的媽媽：我們在這裡等妳」，同時在TikTok分享一段影片，向莉蘿的媽媽喊話，希望她能找回莉蘿。

僅一天時間，這篇貼文就透過友人轉發給莉蘿的媽媽，她致電收容中心，25日當天，她便來到收容中心與莉蘿相聚。

在場的每個人都流下眼淚，曼恩說：「我發誓，如果狗狗能像人類那樣哭出來，莉蘿當時在哭。」

收容所人員與相關機構合作，好盡快安置莉蘿與主人一家，工作人員在網路上更新莉蘿的消息，許多人都在關注他們，期待能有圓滿的結局。有的遊民 收容所，不收留遊民的寵物。許多人正在尋找合適的收容機構。

曼恩表示：「過去一年我們收到將近5000個動物，他們背後大部分都有像莉蘿這樣的故事。」

收容中心已超出負荷，當前的首要任務是為動物找到新家，若條件允許則幫助牠們與原飼主團聚。

曼恩希望莉蘿的故事能鼓舞更多人支持流浪動物，無論是領養、代養、捐贈物資或當志工都能幫助他們。