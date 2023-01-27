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檔案局致函雷根及其後歷任正副總統隨員：請前總統們清查有無密件

記者張聲肇／綜合報導
國家檔案局函請雷根及其後歷任正副總統，檢查有無機密文件，三位前總統歐巴馬(左起)、布希和柯林頓已自清表示「離開白宮時全交國家檔案局了」。(Getty Images)
國家檔案局函請雷根及其後歷任正副總統，檢查有無機密文件，三位前總統歐巴馬(左起)、布希和柯林頓已自清表示「離開白宮時全交國家檔案局了」。(Getty Images)

國家檔案局(National Archives)26日函請雷根及其後歷任正副總統的隨員，請他們清查是否還有機密文件或非密件，未交給檔案局。

川普、前副總統潘斯和現任總統拜登的私人住處或辦公室，先後找出機密檔案後，檔案館根據「總統紀錄法」(Presidential Records Act)，函請該法生效以後的歷任總統、副總統隨從人員協助清查。

有線電視新聞網(CNN)報導，檔案館拜託他們檢查一下，總統、副總統「個人」檔案資料箱裡面，是否夾有任內看過或簽署過、依法該歸還給檔案館的文件或檔案。

信函指出，「遵行總統紀錄法的責任，並不隨任期結束而消失。因此，本局敬請您評估一下，目前不在本局，而根據總統紀錄法跟您服務的前政府有關、過去被假定屬於私人的檔案文件當中，不論機密或非機密，有沒有可能不小心含有依法該交由本局管理的總統或副總統文件。」

信函強調須注意的是機密文件，「總統紀錄法規定，從雷根開始，每任總統副總統經手過、符合本法所規定的紀錄，不論機密與否，都必須轉交給本館。」

信函已寄給川普、歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和雷根的代表，他們的副總統潘斯、拜登、錢尼、高爾和奎爾的代表人，也收到信函。

四位在世前總統的代表告訴CNN，四位總統目前都沒有機密文件，柯林頓、歐巴馬、小布希和已逝老布希的代表都說，所有的機密檔案，離任時就已交到國家檔案館。

前總統卡特沒收到這封信，因為依法他不受總統紀錄法的約束。這則法律由卡特簽署實施，但在他1980年卸任後才生效。

奎爾向CNN表示，他的檔案全都交給檔案館了；熟悉錢尼情況的人士說，錢尼的全部檔案，也在離任時就悉數交出；高爾發言人說，卸任時，高爾和幕僚已交出全部檔案，從未在高爾家發現密件。

CNN報導，潘斯最近交出十幾件機密檔案給FBI，為慎重起見，還另外交出四箱非機密文件，剩下的則不屬總統紀錄法所管轄。

小布希 拜登 川普

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