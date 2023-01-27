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「川普難贏」 共和黨成員籲：初選找強者

記者胡玉立／綜合報導
川普有意參選2024年總統大選，數十位共和黨全國委員會成員呼籲透過初選來產生更強的候選人。（美聯社）
川普有意參選2024年總統大選，數十位共和黨全國委員會成員呼籲透過初選來產生更強的候選人。（美聯社）

正當川普準備進行宣布參選2024年總統大選後的首次公開活動之際，數十位共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)成員質疑川普贏回白宮寶座的能力，呼籲透過初選來產生更強的候選人。

共和黨全國委員會168名成員27日聚集南加州，選出委員會主席。紐約時報會前採訪其中59名成員發現，少有人願意讓川普第三度成為共和黨總統候選人。大家稱讚川普在總統任內的政策與成就，但許多人直言不諱地說擔憂川普76歲高齡、脾氣問題和贏得大選能力。黨內領袖表示，川普落後的原因和意識形態無關，而是大家擔心他贏不了。

「這不是2016年」肯塔基州共和黨主席布朗(Mac Brown)說：「大家已抛開過去向前走了。」阿肯色州RNC成員巴內特(Jonathan Barnett)自稱2016年第一個站出來支持川普，但現在他說：「這次我們需要更多選擇。」蒙大拿州RNC成員維蒂奇(Art Wittich)表示，川普不是最佳候選人，「大家強烈期盼2024年勝選，這種欲望會產生很多動作。」

在首場總統提名競賽開始前一年，渴望尋找替代川普方案的共和黨人首先提到的幾乎都是佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)，其他潛在競爭對手包括前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)和前副總統潘斯(Mike Pence)。

德桑提斯26日表達支持狄隆(Harmeet Dhillon)出馬挑戰現任RNC主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)，這項背書被視為是對川普的含蓄批評，因為麥丹尼正是川普2016年當選後欽點的主席。「我們需要在RNC注入新血，」德桑提斯向媒體表示。

RNC在川普時代經歷極大變化，168名成員中有99人是在川普2016年獲得提名後加入，許多人一直是川普的忠誠支持者，如今風向明顯轉變。

紐約時報指出，他們發信或致電共和黨全國委員會168名成員，只有四人明確支持川普2024年競選總統，20人認為川普不該成為共和黨總統提名人，35人表示希望看到多人參與初選或拒絕表明立場；其餘成員沒有答覆。

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