去年第4季GDP成長2.9% 專家預測年中進入溫和衰退

去年第四季成長放緩，但仍達2.9%，專家預測今年年中會進入溫和衰退。圖為南卡州的汽車電池廠。(Getty Images)

商務部26日公布最新數據，去年10月至12月國內生產總值(GDP)年增率為2.9%，與前一季的3.2%相比稍微放緩。大部分經濟學者預計今年第一季經濟將進一步趨緩，年中至少陷入輕微衰退。

上一季因消費者支出恢復及企業補充供應，經濟得到提振，聯邦政府支出對提升GDP也有貢獻，但隨著更高的抵押貸款利率 削弱住房市場，住宅投資連續第二季下滑，年利率27%。

綜觀2022全年，GDP增長2.1%，低於2021年的5.9%。

接下來幾個月預期的經濟減緩將是聯準會 (Federal Reserve)一連串強勢升息後意料中的結果。

國內就業市場的韌性相當驚人，去年增加450萬個工作機會，僅次於2021年的670萬個；上個月的失業率僅3.5%，達到53年新低。拜登 總統談到新出爐的GDP報告時表示：「這是再好不過的消息了，我們正朝著正確的方向前進，現在必須保護這些成果。」

然而國內勞工的美好時光不太可能一直持續，隨著更高的利率推高整體借貸及支出成本，許多消費者將減少支出，工作機會也可能減少。

High Frequency Economics美國首席經濟學者法路基(Rubeela Farooqi)在研究報告指出：「隨著限制性貨幣政策影響持續，近期數據顯示成長速度可能在本季急遽放緩。從聯準會的角度來看，經濟減緩將會是好消息。」

消費者支出的貢獻占整體經濟約七成，去年第四季年增2.1%，比前一季的2.3%稍微下滑。近期數據顯示消費者已開始退縮，包括上個月零售銷售下跌1.1%。Capital Economics美國資深經濟學者亨特(Andrew Hunter)說：「這表明更高的利率開始造成更大的損失，並為今年第一季更微弱的成長鋪路。」

美國銀行(Bank of America)經濟學者預期1月至3月年增率成長放慢至1.5%，並在今年接下來收縮，第二季年增率減至0.5%，第三季2%，第四季1.5%。