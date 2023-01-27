麥卡錫不挺30%銷售稅 過關希望渺茫

眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)在議長角逐戰過程裡，為爭取20名共和黨 極右派同僚支持，曾承諾讓廢除國稅局編制及美國稅制的法案交付投票，改以30%全國銷售稅(national sales tax)替代；喬治亞州聯邦眾議員 卡特(Buddy Carter)已經提出「公平稅法案」(Fair Tax Act)，但麥卡錫卻表示不支持這項法案。

與麥卡錫一樣反對「公平稅法案」的黨內同僚，還包括來自紐約州搖擺選區的三名共和黨國會議員。原本過關機會就不高的「公平稅法案」，如今立法通過的希望更加渺茫。

反加稅倡議人士諾奎斯特(Grover Norquist)對Semafor新聞網站指出，共和黨如果推出「公平稅法案」，彷彿是送給拜登總統與民主黨的「政治禮物」，諾奎斯特說，「公平稅法案」是20名國會議員為共和黨製造的第一個燙手山芋，這群共和黨籍眾議員以為這項法案有利無弊。

華爾街日報則發表社論指出，倘若卡特及「公平稅法案」其他支持者寧可自討苦吃，堅持交付投票，共和黨團則可循「常規程序」(regular order)處理「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)的要求，如此一來法案在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)就會遭到封殺。

Axios新聞網站報導，華爾街日報編輯委員會所說的管道，便是麥卡錫與盟友的採取手段。

代表麥卡錫出面與極右派協商的共和黨阿肯色州聯邦眾議員希爾(French Hill)便說，任何眾議員提出任何法案，都必須經過委員會的常規程序，舉辦聽證會，通過最後審議(mark up)，並且開放附加修正案。

Axios新聞網站報導，共和黨極右派眾議員可能認為，麥卡錫承諾的是讓法案交付全院投票，但共和黨消息人士說，麥卡錫只同意了讓法案在委員會裡舉行聽證會。