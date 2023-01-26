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對中特別委員會主席：防台灣成烏克蘭 有意赴台辦聽證

記者張文馨／華盛頓報導
接掌國會眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席的眾議員蓋拉格。(美聯社)
接掌國會眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席的眾議員蓋拉格。(美聯社)

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)表示，將把目標放在中國引起的軍事、經濟與科技問題；他會緊盯台灣軍售交付延宕問題，「防止未來的台灣成為今天的烏克蘭。」

特別委員會成員、聯邦眾議員惠特曼(Rob Wittman)25日在2049計畫(Project 2049 Institute)的活動表示，委員會成員24日晚上開會，交換意見和討論若干運作目標；台灣將成為特別委員會的重要議題，且蓋拉格有意在台灣舉行聽證會，這樣做對全球和台灣來說，都很有意義。

記者詢問蓋拉格辦公室赴台開會的構想，尚未取得回應。

蓋拉格接受媒體CQ Roll Call專訪表示，委員會將鎖定中國引起的各領域議題，例如禁止社群媒體TikTok、提供印太政策建議、調查美國產業受中國資金與影響力所破壞的領域等，不會和眾院其他常設委員會業務衝突，更像是協調運作。

蓋拉格表示，預計2月成立辦公室，3月舉行首場聽證會，希望能為2024財年的國防授權法案做出貢獻。

「中國是現在及未來的戰略威脅」，也是美國建國以來面臨的最大挑戰之一，惠特曼說，讓美國海軍廣泛駐紮在印太地區，使其他部門能發揮作用(如陸軍提供遠程打擊)，是阻止中國的唯一方式，他抨擊，美軍軍艦的數量太少，現代化速度不足以應對北京威脅。

蓋拉格也說，強化台灣安全將成為委員會的工作重點，目前有180億元的軍售項目延宕交付，委員會會把協助台灣自我防衛列為緊急議題。

惠特曼提到烏克蘭，他說，美國對烏克蘭的援助經驗和成果可以延伸到台灣，問題是這些聯合訓練和軍事現代化的行動是不是夠快，能應對中國的侵略。

惠特曼表示，戰略模糊已經無法阻止中共的野心和挑釁行為；要能使中共了解，唯一方式就是回擊他們的侵略行徑，確保他們知道不能繼續這樣做，「嚇阻」是首要任務，但嚇阻中共不是通過戰略模糊，而是在軍事、經濟和戰略上的有效作為。

美國與中共戰略競爭委員會雄心萬丈，但也引發國會議員的擔憂，民主黨聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)日前表示，這恐會加劇仇華心理，對亞裔不利。

中共 烏克蘭 眾議員

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