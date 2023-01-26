我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

激戰 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾 被俄軍攻陷

記者張聲肇／綜合報導

烏克蘭軍方25日證實，烏軍和入侵的俄軍在東部鹽礦重鎮蘇勒答爾(Soledar)激戰後撤退，蘇勒答爾陷入俄軍之手，俄軍更能包圍東部戰略要地巴赫姆特(Bakhmut)。這是烏克蘭當局首度證實蘇勒答爾淪陷。

烏克蘭東部軍區司令部發言人切列瓦帝(Sergei Cherevaty)說，烏軍奉命撤離蘇勒答爾，以便保存實力。「俄國部隊投入巨大的人力與設備資源，搶占蘇勒答爾，烏克蘭得以保存部隊元氣，防止被圍困。」

蘇勒答爾是烏克蘭東部頓巴斯區城鎮，戰前人口約有1萬，俄國2014年起就已控制頓巴斯大部分地方，普亭想占領包含頓內次克和盧甘斯克的整個頓巴斯區，去年夏天起，俄軍就不斷砲轟巴赫姆特，攻占四周城鎮，切斷烏克蘭增援巴赫姆特的路線，形成包圍態勢。

頓內次克地區烏軍總指揮奇瑞倫科(Pavlo Kyrylenko)說，俄軍炮火轟炸的城鎮包括蘇勒答爾西邊的帕拉斯科維夫卡(Paraskoviivka)，炸死一人。

俄軍去年夏天占領盧甘斯克兩大城市後，前進速度就緩和下來，雙方展開激烈的攻防戰，兩邊死傷都很慘重，入冬後，尤其最近幾周，兩軍守在戰壕，忍受刺骨寒風與冰雪泥濘。

攻占蘇勒答爾的俄軍，主要是瓦格納傭兵集團(Wagner Group)創辦人普里格津(Yevgeny V. Prigozhin)所屬的部隊。瓦格納集團上周宣稱，已占領巴赫姆特南邊數哩外的村莊克里希契夫卡(Klishchiivka,)，從南邊包圍住巴赫姆特，烏軍對此不予置評。普里格津深得普亭信賴，想拿占領巴赫姆特來證明，自己的部隊作戰能力很強。

烏克蘭總統澤倫斯基24日晚指出，俄軍確實已往巴赫姆特的方向「增加壓力」，而且還要「大規模增加壓力。」

烏克蘭 普亭 盧甘斯克

上一則

對中特別委員會主席：防台灣成烏克蘭 有意赴台辦聽證

下一則

美M1坦克號稱「地表最強」火力、機動、防護於一體

延伸閱讀

美祭出新一輪制裁後 俄羅斯瓦格納集團致函白宮

美祭出新一輪制裁後 俄羅斯瓦格納集團致函白宮
英前首相：普亭不會真的發動核武 籲各國提供雙倍軍援給烏

英前首相：普亭不會真的發動核武 籲各國提供雙倍軍援給烏
普亭：特殊軍事行動是為結束烏東衝突 保護當地民眾

普亭：特殊軍事行動是為結束烏東衝突 保護當地民眾
普亭：軍工業加速生產 俄必將在烏克蘭勝出

普亭：軍工業加速生產 俄必將在烏克蘭勝出

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍