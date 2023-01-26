激戰 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾 被俄軍攻陷

烏克蘭 軍方25日證實，烏軍和入侵的俄軍在東部鹽礦重鎮蘇勒答爾(Soledar)激戰後撤退，蘇勒答爾陷入俄軍之手，俄軍更能包圍東部戰略要地巴赫姆特(Bakhmut)。這是烏克蘭當局首度證實蘇勒答爾淪陷。

烏克蘭東部軍區司令部發言人切列瓦帝(Sergei Cherevaty)說，烏軍奉命撤離蘇勒答爾，以便保存實力。「俄國部隊投入巨大的人力與設備資源，搶占蘇勒答爾，烏克蘭得以保存部隊元氣，防止被圍困。」

蘇勒答爾是烏克蘭東部頓巴斯區城鎮，戰前人口約有1萬，俄國2014年起就已控制頓巴斯大部分地方，普亭 想占領包含頓內次克和盧甘斯克 的整個頓巴斯區，去年夏天起，俄軍就不斷砲轟巴赫姆特，攻占四周城鎮，切斷烏克蘭增援巴赫姆特的路線，形成包圍態勢。

頓內次克地區烏軍總指揮奇瑞倫科(Pavlo Kyrylenko)說，俄軍炮火轟炸的城鎮包括蘇勒答爾西邊的帕拉斯科維夫卡(Paraskoviivka)，炸死一人。

俄軍去年夏天占領盧甘斯克兩大城市後，前進速度就緩和下來，雙方展開激烈的攻防戰，兩邊死傷都很慘重，入冬後，尤其最近幾周，兩軍守在戰壕，忍受刺骨寒風與冰雪泥濘。

攻占蘇勒答爾的俄軍，主要是瓦格納傭兵集團(Wagner Group)創辦人普里格津(Yevgeny V. Prigozhin)所屬的部隊。瓦格納集團上周宣稱，已占領巴赫姆特南邊數哩外的村莊克里希契夫卡(Klishchiivka,)，從南邊包圍住巴赫姆特，烏軍對此不予置評。普里格津深得普亭信賴，想拿占領巴赫姆特來證明，自己的部隊作戰能力很強。

烏克蘭總統澤倫斯基24日晚指出，俄軍確實已往巴赫姆特的方向「增加壓力」，而且還要「大規模增加壓力。」