美M1坦克號稱「地表最強」火力、機動、防護於一體

美國宣布即將投入烏克蘭戰場的M1艾布蘭主力坦克。(美聯社)

拜登總統25日在白宮記者會 上正式宣布，美國將提供31輛M1艾布蘭式(Abrams)坦克給烏克蘭 ，以「增進其保衛領土的能力，並達成其戰略目標」。

至於為何是31輛？一名美軍官員在回答記者時表示，這個數目恰好是一個烏克蘭陸軍坦克營的編制，「我們是刻意符合這個要求。」

烏克蘭總統澤倫斯基在數月前就已經向西方國家提出軍援主力坦克的要求，但美國遲遲不肯答應提供M1坦克。五角大廈給出的理由是M1耗油量驚人，維修保養不易，不適合烏克蘭戰場，反而推薦德國 的豹2(Leopard 2)坦克才是最佳選擇。

其實M1坦克和德國的豹2坦克系出同源；美國和西德在1970年代協議共同發展新世代的主力坦克，後來雖分道揚鑣，各自推出M1和豹二，但是主砲都採用德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)的同款產品，火力射控系統也都是美國休斯公司(Hughes)的設計，因此兩者性能幾乎在伯仲之間。

號稱地表最強大戰鬥系統的M1，集火力、機動性和防護於一體，原本設計用於歐洲戰場對付前蘇聯的坦克大軍，後來卻在波灣戰爭中揚名立萬。

較新型的M1A1配備44倍徑120公釐口徑滑膛炮，以及三挺機槍，火力驚人；先進的射控系統，不但可以在行進間射擊，而且在沒有月光的黑夜中也能發現、瞄準並摧毀目標。

輕型火力命中也無損

M1的燃氣渦輪引擎，柴油汽油通吃，馬力超強。即使車身重達60噸，卻能在公路上飆出45哩以上的時速，或以25哩時速越野。採用複合裝甲的車身，可以抵擋小口徑武器的直接射擊。2011年在阿富汗戰場，一個陸戰M1坦克連遭到19枚簡易爆炸裝置(IED)攻擊，卻毫髮未損，只有一名乘員受到輕傷。

不過要維持M1坦克部隊的運作，並非易事；前美國陸戰隊坦克指揮官桂吉爾(Dan Grazier)指出，一個坦克營的58輛M1坦克所需要的後勤補給，從120公釐砲彈、機槍子彈、燃料、潤滑油、液壓油到零件和工具，得動用好幾十輛卡車和數百名官兵；而且在戰時，一個M1坦克營每隔二到三天就需要補給一次。

來源：Interesting Engineering