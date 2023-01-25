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中國國企暗助俄羅斯 美國逮到了 將釐清北京是否知情

記者張文馨／華盛頓報導
美國政府已掌握中國國營企業不顧美國警告，在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發後暗助俄羅斯的證據。圖為北京一公共場所以大屏幕播放中國國家主席習近平和俄國總統普亭的視頻會談。(路透)
美國政府已掌握中國國營企業不顧美國警告，在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發後暗助俄羅斯的證據。圖為北京一公共場所以大屏幕播放中國國家主席習近平和俄國總統普亭的視頻會談。(路透)

根據路透和彭博新聞報導，美國政府已掌握中國國營企業暗助俄羅斯的證據，目前正在釐清北京當局是否知情。

美國聯合西方國家制裁俄羅斯，並警告中國不得軍援俄羅斯或協助俄羅斯規避國際制裁；拜登總統去年3月與中國國家主席習近平通話時說，若北京決定援助莫斯科，支持俄國對烏克蘭發動的戰爭，中國要承擔後果。

彭博新聞引述匿名消息報導，中方援助範圍包含不完全牴觸全球制裁規範的非致命性軍事物資與經濟協助，美方憂心此一情勢發展。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)24日表示，持續密切關注局勢，並對中國傳達援助俄羅斯對烏克蘭戰爭的影響；美國會持續支持烏克蘭與烏克蘭人民。

彭博報導，若拜登政府確認北京默許或參與這些國有企業的行動，美方就得決定怎麼回應。

在俄烏戰爭開打之前，俄羅斯與中國宣布「兩國友好沒有止境、合作沒有禁區」的夥伴關係。

彭博引述美國官員說法報導，中方原本打算售俄殺傷性武器，用以投入對烏戰爭，但拜登政府觀察到，中方縮減計畫規模，並宣稱北京沒有幫助俄羅斯入侵；同時在貿易領域，中方也沒有嘴上說的那麼中立，正在強化對俄羅斯的貿易關係。

路透報導，美方正在釐清北京當局對國企暗助俄羅斯是否知情，並透過外交管道與中方聯繫。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)並未證實相關報導，他重申，美國對中方表明在烏克蘭戰爭中援助俄羅斯會造成的影響，「若是看到中國和中國企業參與這些，我們的確會非常關切」。

俄羅斯 北京 烏克蘭

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