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潘斯也陷密件門風暴 私宅找到機密檔案 幕僚：無意中裝箱運到家中

編譯孫梁／綜合24日電
前副總統潘斯也陷密件門風暴，律師16日在潘斯於印第安納州的住宅發現機密檔案，聯邦調查局已於19日取走，交司法部鑑定機密的等級。(美聯社)
前副總統潘斯也陷密件門風暴，律師16日在潘斯於印第安納州的住宅發現機密檔案，聯邦調查局已於19日取走，交司法部鑑定機密的等級。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)24日主動向國會報告，稱他16日在自己位於印第安納州卡梅爾市(Carmel)家中，發現了擔任副總統時期標註機密的文件。

在賓州大學拜登中心和德拉瓦州威明頓市的拜登私宅搜出拜登擔任副總統和聯邦參議員時期的機密文件後，潘斯團隊也對他的私宅和政治組織辦公室檢查，找出了潘斯副總統任內的機密文件。

潘斯18日向國家檔案館報告，說在兩個小箱裡找到可能是機密的少部分文件，另外兩個箱子裝有副總統文件的複印件，國家檔案館隨即通知了聯邦調查局(FBI)。潘斯的律師18日也向白宮的國家檔案館聯絡辦公室報告，說找到一部分機密標誌的文件。

潘斯團隊表示，他們發現標註機密的文件後，立刻放入保險箱。FBI人員19日趕到印州卡梅爾市將文件帶走，潘斯當時不在場，他在華盛頓參加「為生命行走」大遊行。

潘斯家中找出的沒有機密標註的其他文件，是運到華盛頓的國家檔案館。潘斯的政治活動辦公室沒有發現機密文件。

潘斯的團隊說，雖然文件上註有機密字樣，但最終需司法部或發出文件的單位確定，這些文件是否仍屬於機密。

潘斯的律師賈可布(Greg Jacob)22日在給國家檔案館營運長波桑科(William Bosanko)的信中提到，少量印有機密標記的文件被無意中裝箱並運送到副總統的家中，潘斯並不知道個人住所存有敏感或機密文件。

賈可布並指出，司法部19日要求直接擁有潘斯家裡找到的機密文件，顯示司法部對待潘斯與對拜登的標準不同。

潘斯團隊24日也向眾院監督委員會主席柯默(James Comer)通報，說在潘斯的私宅發現了機密文件。

柯默聲明說：「接到前副總統潘斯的通知，他的印州私宅發現了機密文件。潘斯同意與眾院監督委員會密切合作，回答我們可能提出的任何問題。潘斯在機密文件上採取的透明立場，與拜登的白宮團隊形成鮮明對照，他們仍在繼續向國會和美國民眾隱瞞信息。」

拜登 司法部 眾院

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