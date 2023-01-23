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拜登債限立場挨批 共和黨堅持大刪預算

編譯孫梁／綜合22日電

共和黨高層22日批評拜登總統拒絕談判債限，再度放話不惜造成債務違約，也要逼迫白宮削減開支，將成為眾院議長麥卡錫未來數日與拜登會談的政治立場。

面對拜登堅稱不在談判中就債限問題討價還價，眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)對福斯新聞說：「我們不能僅提高債限，而允許拜登如同往常繼續大肆支出。」

共和黨聯邦眾議員南希·梅斯(Nancy Mace)在NBC「會見新聞界」節目說：「預算途徑顯然已經失靈，債限已迫在眉睫，共和黨人必須抓住機遇，沒有比現在討論這一問題更好的時候。」

甚至民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)也認為，白宮應就削減政府開支舉行談判，他對CNN表示，如果拜登不與共和黨人討論削減部分開支，尤其是砍掉政府開支中的浪費、詐欺和濫用部分，將是犯下錯誤。曼欽的立場表明，他作為關鍵的中間派，可能在債限問題上與其他民主黨人分道揚鑣。

白宮與共和黨人的爭執預示著雙方未來數月的高風險政治角力，迫使美國處於債務違約的邊緣。財政部長葉倫表示，特別措施只可將政府財政維持到6月初。民主黨聯邦參議員德賓(Richard Durbin)說：「我們不應操弄國債遊戲，拜登絕對不應與共和黨人談判。」

美國政府史上從未出現違約，哪怕露出違約的可能性，美國經濟也將付出巨大代價。民主黨的白宮與共和黨的國會2011年的債限攤牌，結果造成市場震盪，美國的國家信用惡化、給納稅人帶來逾10億元損失的危機。

如今麥卡錫領導的共和黨試圖如法炮製，但民主黨人堅定拒絕共和黨人的要求，白宮宣布拜登準備與麥卡錫坐下來討論廣泛議題，但強調不包括債限，表示共和黨如果為了政治目的而試圖利用債限危機，將帶來經濟混亂。

民主黨人認為債限問題是共和黨人造成的，拜登表示，美國四分之一的債務是前總統川普的四年任期產生的。其他民主黨人表示，他們在川普時代投票支持提高債限，而沒有提出任何條件。

共和黨 拜登 民主黨

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