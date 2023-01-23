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拜登密件門 民主黨內也不挺：該深感羞愧

編譯俞仲慈／綜合22日電
民主黨籍聯邦參議員曼欽(圖)不滿拜登總統處理機密文件的做法，指他「應該感到羞愧」，宜更透明坦誠。(美聯社)
民主黨籍聯邦參議員曼欽(圖)不滿拜登總統處理機密文件的做法，指他「應該感到羞愧」，宜更透明坦誠。(美聯社)

對於拜登總統接連爆發的「密件門」事件，不僅共和黨團窮追猛打，如今連自家人也看不下去，伊利諾州聯邦參議員身兼參院司法委員會主席的德賓(Dick Durbin)針對拜登總統卸任副總統後，處理機密文件方式，公開表達不滿，同時對白宮未向社會開誠布公也表示失望，直言拜登「應該對此深感羞愧」。

民主黨國會議員22日分別接受各家媒體訪問，但訪問重點不在國債上限或烏俄戰爭，而是圍繞著拜登密件門打轉，因為前一天，也就是21日拜登密件門又添一筆，連自家人都看不下去。

德賓在有線電視視新聞網(CNN)節目中公開表達不滿，「老實說，當機密文件被發現時，會損害當事人的地位，因為根本不該發生，民選官員最終得承擔後果。」

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在CNN和國家廣播公司(NBC)節目時也表示「(拜登)應該深感後悔，講白了，這是非常不負責任的事。」

拜登密件門自去年11月初首次爆發以來，調查人員已多次在其私宅或私人辦公室查獲多筆機密文件，儘管共和黨團猛烈抨擊，但拜登老神在在，19日面對記者詢問，仍堅定表達「不後悔」的態度，捍衛自己的清白。

拜登尚未宣布爭取連任，但密件門嚴重影響拜登公眾形象，極可能危害連任機會，曼欽直言「堂堂美國一位前總統和一位現任總統身陷相同的困境，實在難以置信。」

眾院監督問責委員會新任主席、肯塔基州共和黨聯邦眾議員柯默(James Comer)也公開表示，他相信拜登第一批文件被發現時可以說了就算，「但現在事件已經從單純的疏失演變成一起徹頭徹尾的醜聞。」

因此民主黨人不免擔憂拜登密件門事件會成為掌控眾院的共和黨團對付民主黨人的一把利器；德賓表示，「我們不得不擔心，因為握有眾院掌控權的共和黨將給國會帶來無止盡的調查、對抗、彈劾和混亂」。

另外根據消息人士指稱，司法部正考慮前往與拜登相關地點，展開新一波搜查。

拜登 共和黨 眾院

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