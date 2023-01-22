財長：提高聯邦法債限 沒得商量 眾院共和黨執意削減 不負責

財政部長葉倫接受美聯社專訪時說，她相信國會一定會提高債限。(美聯社)

財政部長葉倫 接受美聯社專訪指出，她認為國會最後還是會票決通過調升國債 債限，但眾院共和黨 人要求削減政府開支，來換取該黨支持增加債限，實在是很不負責任的事，有造成全球經濟自己引爆的危機。葉倫此言再次代表拜登政府表態，提高聯邦法債限一事，無可商量，勢在必行。

美聯社21日報導，葉倫在訪問非洲行程中受訪，她指出共和黨的立場，甚至在公債「結算日」以前，就可能造成嚴重傷害；全球金融市場會變得十分關切美國會不會償債，如同2011年發生府會因國債槓上，帶來負面經濟衝擊。

美國19日已達到31兆3810億元的國債上限，財政部迄今採行的非常措施，讓聯邦政府應能運轉到6月某個時間點。葉倫談到假設國債違約，就為美國及全球經濟，自行招致爆炸的大災難。

共和黨籍眾院議長麥卡錫揚言，聯邦政府必須裁減開支，財政才能走上較健康之路，但他還未言明裁減的數額及目標。葉倫表示，她尚未與麥卡錫交談。

拜登政府已呼籲要「乾脆」地增加舉債能力，不得與裁減開支掛勾；府會因債限僵持下去，若全球對美國政府的信用喪失信心，會導致世界深陷衰退。

葉倫表示，國會必須了解，舉債是為了支付預算法案既定的開支，且預算案已由國會通過，跟新增開支毫無關係；她也相信要確保政府國債水準能夠永續，但美國要不要償債，這件事沒得討價還價。

雖然共和黨口出陰森警告，但葉倫表示，相信局勢終能化解，因為國會能領略政府若無法給付全部債務，危險愈升愈高，金融市場崩潰、大規模裁員、經濟急轉直下，都會破壞美國在世界的領袖地位；她相信政府終會找到化解之道。

葉倫表示，白宮及財政部官員正在會商，討論未來可能之道，也會跟國會議員討論，試著了解他們認為未來怎麼走才好。

葉倫表示，行政當局的立場依然是債限不容協商，但她並未細細陳述白宮內部刻在討論的諸般策略，想確保債限能夠提升；葉倫表示，國會必須那麼做，調升債限不是能與削減開支綁在一起的事。