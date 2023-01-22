拜登私宅 又找出6機密文件 司法部首次公開行動 搜查13小時

司法部探21日到德拉瓦州拜登家中搜查，又找到六份機密文件。(美聯社)

拜登 總統的私人律師21日表示，司法部 調查人員20日對拜登位於德拉瓦州威明頓的私宅搜查了近13個小時，又搜出六份有機密標註的文件。

這是第一次外界公開知道是由司法部探員進行搜查，而非由拜登的律師團隊進行。

搜查從早9時45分許開始，到晚10時30分結束，遍及住宅的工作區、生活區和儲藏室等各個地方，調查人員檢查了住宅內的所有物品，包括數十年前的手書筆記、文件、紙張、文件夾、紀念品、待辦事宜清單、活動日程表和提示錄等。拜登的私人律師和白宮律師顧問的代表也在現場，但總統和第一夫人不在場。

拜登的私人律師鮑爾(Bob Bauer)說，搜出的機密文件是拜登擔任參議員和副總統期間，調查人員拿走了副總統任內的手書筆記。部分機密文件及相關材料是拜登1973年到2009年擔任德拉瓦州的國會參議員時期，部分是他2009至2017年擔任副總統期間。

總統特別顧問索伯(Richard Sauber)說：「拜登對機密文件問題非常重視，他一開始就承諾要負責任地處理。為了保證搜查的迅速和有效進行，拜登的律師和白宮法律辦公室與司法部和特別檢察官 密切合作。」

鮑爾表示，是拜登的律師團隊邀請司法部調查人員迅速進入拜登私人住宅，以便進行徹底搜查和盡快推進調查進程，「如今司法部完成了對拜登在威明頓住宅的徹查」。

司法部表示根據調查程序，在搜查結束前不要對外公布，拜登的法律團隊同意配合。

繼11月和今年1月分別在拜登的辦公室和威明頓家中發現機密文件後，此次搜查是特別檢察官後續調查的一部分，新搜出的機密文件將與前兩次搜出的機密文件一起存放。

此次是聯邦執法部門首次公開宣布在拜登的私人住宅搜查政府文件，司法部長加蘭德(Merrick Garland)本月任命一位特別檢察官，對拜登卸任副總統後仍繼續持有政府文件進行調查。

前總統川普也因離任後持有數百份機密文件，而接受另一位特別檢察官的刑事調查，他還因試圖阻撓調查人員追回機密文件而可能被控妨礙司法。

法律規定，總統和副總統卸任後，必須將政府文件交給國家檔案館。