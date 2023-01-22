拜登擴大聯邦政府規模 超越歐巴馬

拜登 總統正將聯邦政府 的規模，擴大至前總統歐巴馬 政府以來未見的新高度。

自由派的「布魯金斯學院」(Brookings Institution)數據顯示，拜登接掌政府時各部會局處有約1100萬名職員，其中220萬人為全職員工、140萬軍職人員、約50萬名郵政人員、500萬政府雇傭人員和180萬名聯邦支薪的員工。

立場偏右的華盛頓時報(Washing Times)報導，前述數據將在拜登和國會通過大型開支法案後，大幅增加。

拜登的1兆9000億元「美國救援計畫」(American Rescue Plan)、1兆2000億元的基礎建設法，以及7400億元的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)分別都會讓政府合約和補助金增加。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)分析師帝奇(David Ditch)說，「聯邦雇員的人數幾十年來一直保持穩定，但當有更多資金讓政府得以發出合約或補助金時，實際上就是在增加聯邦勞動力。」

光是「降低通膨法」就在未來十年補助國稅局(IRS)800億元改善科技和勞動力，運輸部官員則表示，基礎建設法預料每年增加多達70萬個職缺，大多數在製造業和營建業。

在政府外部包商和補助受益人方面，國會研究處(Congressional Research Service)估計，拜登將新增8萬2000位民間的全職或兼職雇員。

儘管許多單位有經費多雇人，但美國郵局(U.S. Postal Service)卻裁撤6200個職員，美軍也裁減超過2萬2000名軍職人員。

拜登聯邦政府的規模，屆時將超越歐巴馬執掌白宮的情況；2010年衰退高峰，歐巴馬的振興消費法新增了將近1200萬受雇於聯邦政府的員工，其中700多萬人屬於政府雇傭或領取政府補助的個人。

然而，部分共和黨議員並不領情，直指聯邦政府擴張形同在各個生活層面試圖影響國民的生活。

阿拉巴馬州聯邦眾議員帕爾默(Gary Palmer)說，「拜登政府認為，政府必須操控你所做的每一項決定。」