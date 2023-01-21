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政治算計…拜登團隊保「密」68天 盤算密件門船過無痕

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統19日在被記者問到「密件門」時回答：「我們現正全力配合調查。」他也說一切遵照律師建議處理。(美聯社)
拜登總統19日在被記者問到「密件門」時回答：「我們現正全力配合調查。」他也說一切遵照律師建議處理。(美聯社)

對於找到機密檔案，拜登總統與資深幕僚決定對社會大眾、甚至絕大多數白宮幕僚保密長達68天的原因為何？紐約時報分析，拜登團隊對「密件門」充滿政治算計，盤算著整起事件若能船過水無痕，拜登名譽與執政聲望不至於受到影響，然而實際發展的結果卻恰恰相反。

首批密件 期中選前6天找到

極少數知道第一批機密檔案在2022年11月2日被找到的拜登顧問，對於不要公布消息做出政治賭博。拜登顧問自認有辦法說服司法部檔案事件只是微不足道的無心之過，不像前總統川普在佛州住處大量存放機密檔案。第一批機密檔案在拜登民間辦公室被找到，時間是期中選舉前倒數六天。

事實上，拜登陣營的策略受到川普案件影響甚多。川普拒絕交出從白宮帶走的機密檔案，即使被聯調邦調查局發出傳票仍不配合。知情人士說，拜登團隊的目標是，設法博得司法部調查人員的信賴，並且展現拜登與拜登團隊均已全力配合調查的態度。拜登團隊認為，只要跟川普律師團隊的作法完全不一樣，就能夠弭平任何司法層面的重大後果。

無法再宣稱自己比川普更好

紐約時報分析，從短期角度來看，拜登團隊的策略已出現事與願違的結果。拜登對密件門保持緘默的同時也配合調查，卻阻擋不了特別檢察官的任命，白宮隱瞞兩個多月的消息曝光後，輿論更掀起鋪天蓋地批評聲浪。拜登幕僚認為，從長期角度來看，不公布消息仍有希望贏得調查人員信任，進而讓特別檢察官相信拜登真的沒有惡意。

無論如何，拜登團隊的策略還是讓拜登因為隱瞞消息甚久而招致強烈批判。過去一年，拜登政府完成多項政績，即將宣布於2024年角逐連任的拜登處於穩固地位，但密件門突然爆發卻讓拜登無法再宣稱自己比川普更好，外界也開始質疑共和黨重掌眾院多數席次之後發動的攻勢，拜登團隊究竟是否抵擋得了。

19日晚間，拜登前往加州勘察暴雨災情時，有媒體詢問是否後悔未能早一點對社會大眾公布找到機密檔案。拜登回答：「我們現正全力配合調查，希望事情盡快解決。」他也說，並沒有任何後悔，一切遵照律師建議處理。

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