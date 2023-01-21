路透分析：白宮債限立場強硬 認定共和黨將軟化

聯邦政府19日已觸及31兆4000億元的債限；眾院共和黨人要求政府施政縮小規模，才會批准債限調高。(Getty Images)

就調升國債上限一事，白宮 拒絕與國會眾院強硬派共和黨 人磋商，路透(Reuters)20日分析認為，這是因為投資人、商業團體及溫和保守派齊聲示警，說公債就算只是逼近違約期限，都有很大危險，故白宮認為共和黨人最後會撤回他們的要求。

高規格的債限僵局還要持續幾個月，民主、共和兩黨互相測試對方，可能要到6月公債倒債前最後一刻，才會見分曉。

白宮呼籲共和黨掌控的眾院解除債限，以避免經濟混亂動蕩；拜登 總統的幕僚及盟友表示，打算凸顯共和黨人對政府開支計畫及全球經濟的威脅。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)指出，國會共和黨高層過去不得不承認，公債違約將引發經濟崩塌、千百萬個就業機會喪失，401(k)退休金計畫也會受到重傷，但目前強硬的「讓美國再次偉大」(MAGA)共和黨人正追求那種光景。

聯邦政府19日已觸及31兆4000億元的債限；眾院共和黨人要求政府施政縮小規模，才會批准債限調高。

2011年共和黨也有類似要求，結果引發美國債信被降級，金融市場紊亂。

一些民主黨人表示，白宮的策略有其風險，因為眾院保守派共和黨人無法預測，什麼都做得出來。

共和黨人形容恐嚇倒債是在危言聳聽；保守派大將羅伊(Chip Roy)表示，美國公債不會違約，有能力設法給付利息，但國家不該盲目調升債限。

白宮正準備拜登意料之中的連任競選；現年80歲的拜登打算在2月宣布競選第二個任期，幕僚們打算把焦點放在就業市場強勁、物價下跌，以及「極端」共和黨人帶來的威脅。一些策士認為，債限之爭在這方面有利於拜登。

有些幕僚相信，拜登面對想搞砸經濟的反對派，還扮演「家中的大人」，可以獲益良多。就算債限問題很快達成協議，民主黨2024年選舉仍打算猛攻這個主旋律。

白宮另標示債限逼近，共和黨還拿些空洞的計畫，認為一些聯邦開支應該比其他開支優先，另一些共和黨人主張拿社會安全作為砍政府開支的靶子。