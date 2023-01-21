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「不刪一分錢」 川普拍片籲共和黨勿毀退休和醫療福利

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普20日在社群媒體發布兩分鐘短片，警告共和黨同僚在試圖藉債務上限辯論要求拜登總統及民主黨盟友大幅削減開支時，不要「摧毀」聯邦退休和醫療福利。(美聯社)
前總統川普20日在社群媒體發布兩分鐘短片，警告共和黨同僚在試圖藉債務上限辯論要求拜登總統及民主黨盟友大幅削減開支時，不要「摧毀」聯邦退休和醫療福利。(美聯社)

面對共和黨人試圖藉債務上限辯論一事要求拜登總統及民主黨盟友大幅削減開支，前總統川普20日在社群媒體發布兩分鐘短片，警告共和黨同僚不要「摧毀」聯邦退休和醫療福利。

「不管是什麼情況，共和黨人都不該投票刪減聯邦醫療保險(Medicare)或社安金的任何一分錢，」川普在影片中說：「不要刪減老年人努力工作和支付了一輩子的福利。留下社安金。不要摧毀它！」

川普呼籲保護兩項聯邦最大支出計畫，可能會讓他與部分已表態不應退出預算談判的眾院共和黨人出現分歧，也將考驗他對眾院共和黨人的影響力。

根據國會預算辦公室數據，2021財年提供退休金和殘疾金的社安金占聯邦支出17%，老年人醫療保險計畫Medicare占聯邦支出13%。由於人口老齡化，這兩個計畫開銷預計會在未來幾年急劇增長。

川普敦促共和黨人將削減開支重點放在「浪費、欺詐和濫用」以及那些側重在對外援助、移民、氣候變化和LGBTQ權利的項目上。

川普已於去11月宣布參加2024年總統大選，1月稍早他曾敦促眾院保守的共和黨人，支持當時試圖領導眾院擔任議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)，結果遭到拒絕。

新贏得眾院多數席位的共和黨人希望大幅削減開支，若因無法達成提高舉債上限協議而導致政府面臨違約，他們打算要求財政部繼續償還債務和其他款項。

共和黨人希望在十年內平衡聯邦預算，還有人表示應考慮改變社安金制度和Medicare；但眾院共和黨領袖呼籲保留受民眾歡迎的這兩個計畫。

參院多數黨領袖、民主黨人舒默(Chuck Schumer)和眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)聲明表示，希望「迅速採取行動」提高舉債上限。

共和黨 眾院 川普

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