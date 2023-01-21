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川普及律師對柯林頓「無謂訴訟」 遭罰百萬

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(左)及律師因為對前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(右)興訟被裁定為濫訴，遭聯邦法官開罰100萬元。(路透)
前總統川普(左)及律師因為對前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(右)興訟被裁定為濫訴，遭聯邦法官開罰100萬元。(路透)

佛羅里達州南區聯邦區域法院法官19日對前總統川普與川普律師團處以100萬元罰款，原因是川普對前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)提出「無謂訴訟」(frivolous lawsuit)；裁決出爐次日，川普20日即撤回對紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(Letitia James)的訴訟。

川普對柯林頓及民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)的提告，2022年9月已被法院裁定不受理。川普在訴狀中指控柯林頓散布俄羅斯介入2016年總統大選的不實訊息，意圖誹謗。

佛州南區聯邦區域法院法官米德布魯克斯(Donald M. Middlbrooks)在裁決書中寫道：「這起訴訟根本不應該提出。」

米德布魯克斯指出，川普的提告理由「從一開始就不充分」，「有理性的律師根本不會幫忙遞狀，完全基於政治動機，修正後的訴狀列舉的罪行沒有任何一件在法律上站得住腳」。

米德布魯克斯去年秋天駁回川普訴訟時曾指出，川普企圖拿著長達200頁的政治宣言來炫耀，內容都是川普對反對派人士的埋怨，「本法院又不是調解委員會」。米德布魯克斯也說，原告提出的所謂法律理論是「大放厥詞」，與案例法(binding case law)明顯抵觸。

訴訟遭到法院裁定不受理(dismissed)，代表川普無法再度提告。

米德布魯克斯19日裁定，川普與律師哈巴共同面臨93萬7989.39元罰款。另外，哈巴以及其他幾名川普律師馬達歐(Michael T. Madaio)、提克丁(Peter Ticktin)、賽森(Jamie Alan Sasson)去年11月已經被米德布魯克斯處以每人5萬元罰款，外加賠償捲入官司的民主黨公關部主管杜蘭(Charles Dolan)的1萬6000元律師費。

米德布魯克斯19日的開罰裁決是根據包括柯林頓、民主黨全委會等被告請求而訂。

另外，由於川普在佛州對紐約州檢察長詹樂霞興訟的案子也將由米德布魯克斯處理，川普20日即透過律師撤回訟案。

川普 民主黨 柯林頓

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