美對中國畫紅線 「不得軍援俄羅斯」

國務卿布林肯訪問北京前夕，美中軍事官員17日舉行了兩小時對話，畫下「中國不得軍援俄羅斯」的紅線，並提醒中方不要在「眾院議長麥卡錫可能訪台」一事上反應過度。（歐新社）

美國之音19日報導，在國務卿布林肯(Antony Blinken)訪問北京 前夕，美中軍事官員17日舉行了兩小時對話，畫下「中國不得軍援俄羅斯 」的紅線，並提醒中方不要在「聯邦眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)可能訪台」一事上反應過度。

國務院表示，布林肯19日與歐盟外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)通話，討論美歐如何強化合作以支持烏克蘭的安全和主權，也討論合作應對中國和伊朗構成的挑戰。

美國之音報導，五角大廈負責中國事務的副助理國防部 長切斯(Michael Chase)17日與中央軍委會國際軍事合作辦公室副主任宋延超通話；會中美方關切俄羅斯運輸機多次飛中的訊息，中方對美國政府提到麥卡錫可能訪問台灣的訊息。

據報導，美國的外交和軍事官員表示，眾院的運作獨立於拜登政府之外，並提醒中方不要在台海問題上「反應過度」，這可能會導致意料之外的軍事事件。國務院一名資深官員告訴美國之音，「我們不會使我們的外交政策受制於中國，什麼能做、什麼不能做。」

美國之音9日曾報導，中方本月曾拒絕美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與中國國防部長魏鳳和的對話要求，當時美方希望跟中方討論避免軍事衝突的做法；就在去年底，美軍印太司令部公開解放軍戰機在南海空域逼近美軍偵察機的影片，作為北京在印太區域挑釁作為的「證據」。

美國之音報導，最新的一次對話持續了兩小時，美國密切關注中國是否回應俄羅斯的軍援請求；美方再三強調，若北京援助俄國或者協助俄國規避國際制裁，北京就得付出代價。

記者就美中最新軍事對話一事詢問五角大廈，尚未取得回應。