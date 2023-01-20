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中國人擔心疫情窩家過年 旅遊業美夢落空

編譯徐薏茹／綜合19日電
中國遊客在泰國玉佛寺參觀，泰國預計在今年首季迎接至少30 萬中國遊客。（歐新社）
中國遊客在泰國玉佛寺參觀，泰國預計在今年首季迎接至少30 萬中國遊客。（歐新社）

旅遊業者表示，今年農曆新年期間大批中國遊客出遊的期望仍將落空，即便中國已鬆綁防疫政策並開放邊境，對染疫的擔憂還是令許多中國旅客卻步，大多數旅客選擇留在中國境內，但海外旅遊行程預定仍大幅增長，預示旅遊業遲早將復甦。

美聯社報導，泰國旅行業協會(Thai Travel Agents Association)主席齊瓦塔彭(Sisdivachr Cheewarattaporn)指出：「我認為旅客最早會於2月底或3月初回歸」，許多中國旅客目前缺少護照，航班有限，旅遊業者正在加緊準備團體旅遊事宜，另一大主因是新冠疫情，「人們可能還未準備好，或正在做準備。」

目前中國特別行政區澳門、香港似乎是中國遊客最熱門的旅遊目的地。澳門當地一名紀念品店老闆表示，銷售額恢復至疫情前的七成到八成，幾周前還相當冷清。

根據Trip.com資訊，1月21日到27日農曆新年假期期間，海外旅遊預定增長五倍多，但這是與一年前幾乎為零相比的數據，當時中國尚未開放邊境。

東南亞的旅遊預定增長10倍，泰國成為旅遊首選，接著是新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼。其他熱門的旅遊勝地如峇里島或澳洲熱帶度假島嶼則因缺乏航班而受限，但情況正在改善，每天都有新增航班。

香港理工大學國際旅遊業教授宋海岩指出：「與去年相比，肯定有所增長，但我不認為到亞太地區等不同目的地的出國旅客會大幅激增，更不用說是歐美地區了。」

澳洲旅遊局(Tourism Australia)預測國際旅客的消費支出將在一年內超越疫情前水平，疫情前中國旅客占將近三分之一的旅遊消費，接近90億元。

曼谷的蘇凡納布機場已經增派人力，以應對農曆新年期間一日14萬以上的入境人次，不過目前只有中國個人遊客，中國旅遊團尚未恢復。

對於許多中國人民來說，返鄉團聚的期盼暫時勝過出國旅遊的吸引力，北京的金融業工作者王小姐(Isabelle Wang)表示，她去過許多國家，經歷了三年緩慢的疫情生活後，她最希望的是和家人團聚，「我們人生還有很多時間，將來我們想出國的時候肯定還有機會。」

疫情 邊境 澳門

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