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誰洩密反墮胎草案？高院查8個月…未破案

記者胡玉立／綜合報導
推翻羅訴韋德案意見草案遭洩露，高院也開始調查洩密者到底是誰，但八個月過去調查仍未有結果。(Getty Images)
推翻羅訴韋德案意見草案遭洩露，高院也開始調查洩密者到底是誰，但八個月過去調查仍未有結果。(Getty Images)

政治新聞網站Politico八個月前爆炸性洩露最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的意見草案，引發風暴，高院也開始調查洩密者到底是誰；高院19日表示，「迄今仍無法透過大量證據確定責任人」，但調查仍在繼續進行中。

Politico去年5月2日公布意見草案後，不到24小時，首席大法官羅伯茲(John Roberts)即證實草案的真實性；面對這起空前完整的意見草案洩露事件，羅伯茲指責這是「嚴重背信」，他立即指派最高法院法警長蓋兒‧科里(Gail Curley)領導調查。

羅伯茲還要求前國土安全部長、前聯邦法官切爾托夫(Michael Chertoff)評估調查結果；切爾托夫透過最高法院聲明表示，調查很徹底。

根據法院官網發布的23頁文件指稱，調查人員「對97名員工進行了126次正式約談，所有員工都在宣誓聲明中否認透露意見草案」；但有些員工在「承認曾將意見草案或投票結果告知配偶」後，修改了書面聲明。

法院表示，目前不排除該意見草案是在無意中洩露的；「例如被留在建築物內外的公共場所」。

社群媒體對洩密者身分有過各種大膽猜測，但調查人員仔細查看法院工作人員與記者之間的聯繫，沒有發現任何證據可以證實那些猜測。

在檢查了法院電腦、網路、印表機及可用的通訊和文本日誌後，調查得出結論認為，「法院資訊技術(IT)系統不太可能被法院以外人士不當登入使用」。

但報告指出，隨著新冠疫情和在家工作型態轉變，「故意和意外洩露法院敏感訊息的風險」增加了；越來越多人在家工作以及法院安全政策漏洞，創造了一種環境，「在這種環境下，敏感訊息很容易從大樓和法院 IT 網絡中刪除」。

報告指稱，調查人員還在繼續審查和處理已收集到的電子數據，其他相關調查也仍在進行中。

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