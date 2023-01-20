密件門延燒…拜登支持率狂跌 接近任期最低點

受密件門影響，拜登總統支持度下跌至接近上台以來的最低點。(美聯社)

機密檔案出現在私人辦公室及住家引發共和黨 陣營批評，拜登 總統本周支持度下跌至接近上台以來的最低點。

路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)公布最新聯合民調顯示，受訪的民眾當中有40%滿意拜登施政表現。這項調查是在13日至15日之間，針對全美各地隨機選出的1035名成年人所進行的調查。統計誤差在正負3%之內。

拜登上台時疫情仍未消退，執政期間遇到全球疫情引發的經濟挑戰，通貨膨脹便是其中之一。2022年，拜登施政滿意度在5月、6月間曾經一度下降到36%。一個月前在相同民調中，有39%受訪者滿意拜登施政。

由於民主黨2022年期中選舉表現超過預期，加上通膨開始有趨緩跡象，且共和黨因為內鬥而連續數日導致眾院 議長選舉難產，拜登政治行情原本在2023開年之初頗為看好，但這項調查則顯示，就在拜登即將宣布爭取2024年連任之際，美國民眾對拜登的看法基本上並未改變。

白宮日前坦承拜登律師2022年期中選舉投票前的11月初，在拜登德拉瓦州住家找到機密檔案之後，共和黨籍國會議員連續幾天對拜登展開強烈批判。共和黨人士說，拜登團隊對於發現機密文件不夠坦白，故意延後對外公布消息，而且前總統川普也因為擅自帶走機密檔案而正遭受調查。

法律專家則說，拜登、川普的機密檔案事件有著極大差異，拜登律師一找到檔案便立即交還，川普則拒絕繳交直到聯邦調查局(FBI)搜查佛州住所。

路透與「易普索」最新民調也顯示，民眾對華府政治領袖普遍不滿意。只有20%受訪者表示對共和黨籍新任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarth)表現感到滿意，約有35%受訪者說對眾院存有正面觀感，對參院持有正面觀感的受訪者則有38%。